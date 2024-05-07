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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 12:37 | Обновлено 07 мая 2024, 12:42
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Роман ВАНТУХ: «Заре уже сразу можно начинать матч вдесятером»

Защитник «Зари» отметил волевую ничью команды в Житомире

07 мая 2024, 12:37 | Обновлено 07 мая 2024, 12:42
460
0
Роман ВАНТУХ: «Заре уже сразу можно начинать матч вдесятером»
УЕФА. Роман Вантух

В поединке 27 тура чемпионата УПЛ футболисты «Зари» в Житомире сыграли вничью с «Полесьем» – 1:1.

Защитник луганчан Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде, играя в меньшинстве, спастись от поражения:

– На мой взгляд, начало поединка прошло под нашу диктовку. Однако потом был, как говорят, необязательный пропущенный гол, а на 36 минуте мы вообще остались в меньшинстве. И все же, удалось спастись. Судя по всему, поскольку мы так часто остаемся в меньшинстве в последних турах, то уже на следующую игру можно сразу выходить вдесятером.

Во втором тайме «Заря» перешла на игру в пять защитников, важно, прежде всего, было не пропустить второй раз, тогда бы все закончилось. Терпели и верили, что 2-3 острые контратаки, все же, проведем. Видимо, сказывался накопленный опыт игры в меньшинстве в недавних матчах с «Шахтером», когда мы «горнякам» забивали в неравных составах. А в Житомире наш Герреро в очередной раз доказал, что он забивной нападающий, сравняв счет.

Считаю, что мы на ничью наиграли, обогатившись очень ценным очком. Но, поверьте, «Заря» может играть значительно лучше.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал, что думает о ничьей с житомирским «Полесьем» (1:1).

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Роман Вантух инсайд чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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