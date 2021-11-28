Прощальная гастроль Стаховского, или Как украинцы в Осло в теннис играли

26-27 ноября в Осло прошла матчевая встреча сборных Норвегии и Украины по теннису. На кону стояла путевка в квалификационный раунд финального турнира соревнований, откуда уже рукой подать в основной турнир. Перед стартом противостояния фаворитом считались норвежцы, главных причин было две: наличие игрока топ-10 в составе и домашний статус матча. Последний фактор сыграл немалую роль в общей победе хозяев, но об этом чуть позже.

Стартовые расклады для сборной Украины были чуть лучше среднего. Наш первый номер Илья Марченко под конец сезона накопил травмы и усталость, поэтому не был готов показывать свою лучшую игру. Тем не менее, тренерский штаб принял решение о его участии, на одно очко от Ильи все же рассчитывали. Что касается Сергея Стаховского, то он наоборот набрал отличную форму и был готов играть как в паре с Денисом Молчановым, так и в одиночке. Третью скрипку должен был играть Виталий Сачко, который в ближайшее время должен максимально быстро набраться опыта, чтобы полноценно заменить наших ветеранов.

Команда Норвегии могла выставить только двух конкурентных игроков, больше у них в стране квалифицированных исполнителей попросту нет. Все мы понимаем, что престижность тенниса в Норвегии не так велика, как условных лыжных гонок, биатлона или других зимних дисциплин. Хотя молодое поколение норвежцев отлично знает, кто такой Каспер Рууд. На данный момент он легко может собирать болельщиков на трибунах, доказано на практике. Спортивный центр, где игрался матч, является родным для первых ракеток Норвегии, в таких условиях побеждать в гостях вдвойне сложнее.

Настроение в нашей команде перед матчем было немного нервное, но в общую победу верили все. Мало кто сомневался, что мы сможем противопоставить что-то Касперу Рууду, но вот дважды обыграть второго номера Виктора Дурасовича, а тем более победить в парной комбинации – было совершенно реальным заданием.

Начало матчевого противостоянии с поражением Ильи Марченко повергло в шок и украинскую команду, и немногочисленных болельщиков, которые показали норвежцам, как нужно болеть в рамках Кубка Дэвиса. Не секрет, что боление во время этого турнира кардинально отличается от поведения зрителей во время обычных теннисных матчей. Наш барабан задавал тон не только поддержке в сторону сборной Украины, под него подстраивались и хозяева.

К сожалению, после проигрыша нашей первой ракетки у нас оставались довольно призрачные шансы на общую победу. Илья, как и наш тренерский штаб, оказался не готов к такому уровню игры, который предложил Дурасович. Марченко провалил начало стартовой партии, сумел за счет спада оппонента зацепиться ближе к концу сета, но норвежцу удалось отыграть двойной брейкпоинт во время подачи на сет. Дальше Виктор почувствовал свою силу и при не самом лучшем физическом состоянии Марченко легко дожал того во второй партии.

В первый день все же оставалась небольшая надежда на невероятное чудо от Виталия Сачко, который выходил на дебютный матч за сборную против восьмой ракетки мира. Почему сразу не Стаховский, спросите вы? На командном совещании было решено, что если Сергей и сможет обыграть лидеров норвежцев, то только отлично разогретый и на хороших эмоциях после выигрыша парной встречи. Как мы увидели в дальнейшем, смысл в этом был. Что касается матча с Сачко, то Рууд откровенно недооценил нашего третьего номера и больно получал по носу в первом сете. Но, все же, более высокий класс позволил ему реализовать свои шансы в стартовой партии и дожать Виталия во второй. Но прогресс Сачко не отметить нельзя, очень жаль, что его так и не удалось посмотреть против Дурасовича.

После матчей, кроме стандартной информации, сказанной на пресс-конференции, мы узнали о еще и несколько невидимых для обычного болельщика моментах, за счет которых норвежская сторона пыталась склонить чаши весов в свою пользу. К примеру, за день до матча во время обеда в гостинице, где проживала наша команда, сработала пожарная сигнализация. Согласно инструкции, всех постояльцев быстро эвакуировали на улицу, продолжительное время наши спортсмены простояли на холоде в одних футболках. Во время проведения тестов на ковид медицинский персонал также не щадил наших теннисистов. Было больше похоже на сдачу крови из носа, больше всех сильно пострадали Денис Молчанов и Алексей Крутых. Можно ли считать это совпадением? Вряд ли, но это профессиональный спорт и каждый добивается победы своими путями.

Перед вторым игровым днем настроение было не лучшее, хотя бы как-то попытался завести себя и команду Сергей Стаховский, который сообщил, что матч против Норвегии, возможно, станет последним в его карьере в качестве игрока сборной. Вероятно, это немного привело всех в чувства, потому что во второй день мы выглядели куда лучше. В паре Стаховский и Молчанов, неоднократно унижая Дурасовича во всех возможных ситуациях, добыли победу в двух сетах, после чего Сергею, который прогнозировано заменил Марченко, предстояла битва за жизнь против Каспера Рууда.



ФТУ

За времена карьеры Сергей выиграл всего 3 матча против игроков первой десятки, поэтому с трудом верилось, что он способен на чудо в такой ситуации. Но как же мы все ошибались. Неповторимый и сейчас уже практически уникальный стиль Сергея стал настоящей проблемой для молодого норвежского дарования. Касперу долгое время не удавалось затащить украинца в затяжные розыгрыши, во время которых он особенно хорош. Покрытие и мячи позволяли Сергею зарабатывать много легких очков и уверенно защищать свои подачи. В первом сете хватило брейка в стартовом гейме, чтобы довести партию до победы. Во второй – у Стаховского шансов было не много, но и он сохранял силы для финального сета.

Поначалу все шло тяжело, но ближе к завершению матча Сергей был похож на себя в лучшие годы, поймал эмоциональную связь с украинскими болельщиками и визуально был даже ближе победе. Даже когда партия перешла на тай-брейк, казалось, что его шансы точно не меньше 50%. К сожалению, Рууд тоже не собирался проигрывать перед домашней публикой, которая его боготворит, и сумел додавить на финише. Где-то ему немного повезло, судьбу в этом матче решили мелочи. Мы хотели сыграть еще и пятую встречу, но хозяева отказались, по регламенту они имели на это право.



ФТУ

На послематчевой пресс- конференции капитан сборной Украины Андрей Медведев выразил пожелание и дальше видеть Сергея Стаховского в составе сборной. Это и понятно, без лучшего украинского теннисиста последних лет даже на таком уровне нам будет нереально сложно. Илья Марченко доигрывает, молодежь еще откровенно сыровата. Даже Виталию Сачко нужно набираться опыта, что уж говорить о других потенциальных кандидатах в ряды национальной команды.