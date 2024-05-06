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  4. Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае
ATP
06 мая 2024, 14:29 |
79
0

Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае

Илья не справился с 26-летним корейцем

06 мая 2024, 14:29 |
79
0
Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Уси (Китай).

В стартовом поединке украинец в двух сетах проиграл 26-летнему корейцу Сен Чан Хонгу (№198 ATP).

Уси. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Сен Чан Хонг (Южная Корея) – 3:6, 3:6

Для Марченко это было пятое поражение подряд, он не знает вкуса побед с турнира в Пусане (Южная Корея), где дошел до 1/4 финала.

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Илья Марченко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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