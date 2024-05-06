Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае

Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Уси (Китай).

В стартовом поединке украинец в двух сетах проиграл 26-летнему корейцу Сен Чан Хонгу (№198 ATP).

Уси. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Сен Чан Хонг (Южная Корея) – 3:6, 3:6

Для Марченко это было пятое поражение подряд, он не знает вкуса побед с турнира в Пусане (Южная Корея), где дошел до 1/4 финала.