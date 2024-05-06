ATP06 мая 2024, 14:29 |
79
0
Марченко проиграл в первом раунде на челленджере в Китае
Илья не справился с 26-летним корейцем
06 мая 2024, 14:29 |
79
0
Украинский теннисист Илья Марченко (№242 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Уси (Китай).
В стартовом поединке украинец в двух сетах проиграл 26-летнему корейцу Сен Чан Хонгу (№198 ATP).
Уси. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Сен Чан Хонг (Южная Корея) – 3:6, 3:6
Для Марченко это было пятое поражение подряд, он не знает вкуса побед с турнира в Пусане (Южная Корея), где дошел до 1/4 финала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2024, 22:52 0
Портал Fourfourtwo выпустил интересный рейтинг
Футбол | 05 мая 2024, 19:56 5
Украинский вингер отыграл 76 минут против «Вест Хэма»
Теннис | 06.05.2024, 13:02
Футбол | 06.05.2024, 11:30
Теннис | 05.05.2024, 16:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2024, 06:30 1
04.05.2024, 18:07 2
04.05.2024, 20:50
04.05.2024, 23:15 1
04.05.2024, 21:31 93
05.05.2024, 08:51 9
05.05.2024, 07:01 8
Футбол