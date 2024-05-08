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  4. Галатасарай выкупит у Челси контракт Зиеша
Турция
08 мая 2024, 15:52 |
328
0

Галатасарай выкупит у Челси контракт Зиеша

В нынешнем сезоне полузащитник выступал в Стамбуле на правах аренды

08 мая 2024, 15:52 |
328
0
Галатасарай выкупит у Челси контракт Зиеша
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш

Стамбульский «Галатасарай» активировал опцию выкупа вингера Хакима Зиеша у «Челси». Лондонский клуб направил в Стамбул подтверждающий сделку документ, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний марокканец был арендован «Галатасараем» в августе прошлого года. Он провел за команду 21 матч, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Отметим, что «Челси» приобрел Зиеша у «Аякса» за 40 млн евро летом 2020-го. Футболист провел за «синих» 107 матчей, забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.

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Хаким Зиеш Галатасарай аренда игрока трансферы трансферы АПЛ Челси
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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