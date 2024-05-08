Галатасарай выкупит у Челси контракт Зиеша

Стамбульский «Галатасарай» активировал опцию выкупа вингера Хакима Зиеша у «Челси». Лондонский клуб направил в Стамбул подтверждающий сделку документ, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний марокканец был арендован «Галатасараем» в августе прошлого года. Он провел за команду 21 матч, забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Отметим, что «Челси» приобрел Зиеша у «Аякса» за 40 млн евро летом 2020-го. Футболист провел за «синих» 107 матчей, забил 14 мячей и отдал 13 результативных передач.