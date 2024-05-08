Стало известно, в каком чемпионате планирует продолжить карьеру Довбик
Артем намерен остаться в Испании
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации источника, несмотря на предложения из других топ-чемпионатов, Артем Довбик намерен остаться в испанской Ла Лиге. Отмечается, что Артему нравится страна, его семья хорошо здесь адаптировалась, поэтому Довбик будет рассматривать предложения по трансферу в первую очередь от испанских клубов.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал два гранда Ла Лиги – «Барселону» и «Атлетико».
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