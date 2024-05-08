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Испания
08 мая 2024, 12:15 | Обновлено 08 мая 2024, 12:26
1190
5

Стало известно, в каком чемпионате планирует продолжить карьеру Довбик

Артем намерен остаться в Испании

08 мая 2024, 12:15 | Обновлено 08 мая 2024, 12:26
1190
5
Стало известно, в каком чемпионате планирует продолжить карьеру Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации источника, несмотря на предложения из других топ-чемпионатов, Артем Довбик намерен остаться в испанской Ла Лиге. Отмечается, что Артему нравится страна, его семья хорошо здесь адаптировалась, поэтому Довбик будет рассматривать предложения по трансферу в первую очередь от испанских клубов.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал два гранда Ла Лиги – «Барселону» и «Атлетико».

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Барселона трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Диванний Експерт
Вже навіть газети для домогосподарок про це написала ще вчора…. «Стало відомо»..🤣🤣
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+1
Диванний Експерт
Стало відомо.!!!🤣🤣🤣🤣🧌
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+1
Gargantua
действительно хорошая страна для эмигранта. 
нигде за границей так комфортно себя не чувствовал как на Тенерифе.
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0
Иван Иванов
только не в борселону!
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0
Диванний Експерт
«Обличчя» Довбика коли «стало відомо».. 🤣🤣🤣
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0
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