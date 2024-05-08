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  4. Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
ITF
08 мая 2024, 12:22 | Обновлено 08 мая 2024, 12:27
545
1

Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия

Катерина обыграла Марину Мельникову на турнире ITF в Праге

08 мая 2024, 12:22 | Обновлено 08 мая 2024, 12:27
545
1
Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

В матче 1-го раунда основы пятая сеяная украинка обыграла «нейтральную» спортсменку Марину Мельникову (№433 WTA).

Прага. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Марина Мельникова – 6:3, 7:6(7)

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4-й матч.

Байндл сыграла первый матч с октября прошлого года.

В следующем раунде Катерина сразится против Андреа Миту (№232 WTA) или Лауры Майр (№824 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
молодець!Де пропадала то?захищений рейтинг э?
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