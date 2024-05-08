Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).

В матче 1-го раунда основы пятая сеяная украинка обыграла «нейтральную» спортсменку Марину Мельникову (№433 WTA).

Прага. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Марина Мельникова – 6:3, 7:6(7)

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4-й матч.

Байндл сыграла первый матч с октября прошлого года.

В следующем раунде Катерина сразится против Андреа Миту (№232 WTA) или Лауры Майр (№824 WTA).