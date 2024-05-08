Байндл победно вернулась на корт после долгого отсутствия
Катерина обыграла Марину Мельникову на турнире ITF в Праге
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) успешно начала выступления на турнире ITF W75 в Праге (Чехия).
В матче 1-го раунда основы пятая сеяная украинка обыграла «нейтральную» спортсменку Марину Мельникову (№433 WTA).
Прага. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Марина Мельникова – 6:3, 7:6(7)
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4-й матч.
Байндл сыграла первый матч с октября прошлого года.
В следующем раунде Катерина сразится против Андреа Миту (№232 WTA) или Лауры Майр (№824 WTA).
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