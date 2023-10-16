Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 86) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах проиграла Екатерине Макаровой (WTA 213) за 2 часа и 20 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Екатерина Макарова [Q] – Катерина Байндл (Украина) [7] – 6:3, 1:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Ранее с соревнований в Клуж-Напоке также вылетела и Даяна Ястремская.