WTA16 октября 2023, 16:09 |
262
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Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке
Катерина в трех сетах уступила Екатерине Макаровой
16 октября 2023, 16:09 |
262
3
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 86) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах проиграла Екатерине Макаровой (WTA 213) за 2 часа и 20 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала
Екатерина Макарова [Q] – Катерина Байндл (Украина) [7] – 6:3, 1:6, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
Ранее с соревнований в Клуж-Напоке также вылетела и Даяна Ястремская.
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