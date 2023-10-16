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  4. Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке
WTA
16 октября 2023, 16:09 |
262
3

Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке

Катерина в трех сетах уступила Екатерине Макаровой

16 октября 2023, 16:09 |
262
3
Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 86) завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах проиграла Екатерине Макаровой (WTA 213) за 2 часа и 20 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Екатерина Макарова [Q] – Катерина Байндл (Украина) [7] – 6:3, 1:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Ранее с соревнований в Клуж-Напоке также вылетела и Даяна Ястремская.

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Катерина Байндл (Козлова) WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Олександр Науменко
Програти кому? Московитка, чиста грунтовичка, а по суті ніхто і звати її ніяк. Ніякої поваги ні до себе, ні до країни яку представляєш. ГАНЬБА.
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0
Falko
С утра выпил - день свободный
Катя сміливо може відпочивати. Довго. До кваліфайну Австралії.
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0
Alehandro
Кацапці навіть ризикувати не треба було - тупо на помилках Козлової виїхала. Не розумію навіщо Катя з травмою постійно бігала до сітки в моментах, коли, вочевидь, ситуація цього не вимагала... Еліна покусала чи що..)
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0
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