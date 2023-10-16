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  4. Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии
WTA
16 октября 2023, 14:15 | Обновлено 16 октября 2023, 14:19
488
11

Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии

Даяна не сумела обыграть Николу Бартункову, которой организаторы выдали уайлд-кард

16 октября 2023, 14:15 | Обновлено 16 октября 2023, 14:19
488
11
Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла обладательнице уайлд-кард 17-летней Николе Бартунковой из Чехии (№289 WTA).

Клуж-Напока. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Бартункова сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).

Отметим, что Даяна выступит в Клуж-Напоке и в парном разряде в дуэте с Квинн Глисон из США.

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Василий Гредюшкин
Молодець   !   Так  тримати  !Не  зраджуй  традиції  .  Ти найсильніша  !  Ніхто  не  може   так   далеко  бити.а всім відомо   хто  далі  б"є  той  краще  грає  .  Ти  перша ракетка  світу попольоту  мячика  за  корт  . В перспективі  -за  трибуни .  Але  це  згодом    треба  ще  тренуватись.
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+4
Stanislav Matusevych
Знаєте, у боксі колишні достатньо відомі постаті під закінчення кар'єри виходять у ринг в якості гейткіперів, тобто, перевірки для молодих проспектів. А Даяна у 23 роки в тенісі вже стала таким гейткіпером для 17-річних талановитих тенісисток.
Стає трохи моторошно за перспективи збірної проти Нідерландів.
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+2
pawa
Стало просто цікаво - на яких за складом учасниць турнірах повинна брати участь Ястремська, щоб гарантовано не програти вже у першому ж матчі? Мабуть десь так рівня ІТФ-50...
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+1
Sashamar
Питання по суті одне: з якого дива буки вірили в Ястремську більше, ніж в чергову висхідну зірочку чеського теніса Бартункову?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
Уривки матчів Ястремської дивлюся, лише коли відчуваю брак ендорфінів в організмі. Колись спостерігав за її тенісом з чимось близьким до захоплення, тепер не можу дивитися без сміху.
Навіть дивно, що чешці знадобилося для перемоги стільки зусиль. Можу пояснити це лише трьохсотим номером рейтингу)
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0
Александр Ад
У Даясі дуже неврівноважена психіка,чешка ж змогла справиться з цим
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0
T-800
с победой талантливую чешку
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0
sirjoga
Бартункова серйозна суперниця, вона навіть Соболєву нещодавно перемогла, а що там уже говорити про Даяну. Ястремській ще зарано грати з такими топовими суперницями. 
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