Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии
Даяна не сумела обыграть Николу Бартункову, которой организаторы выдали уайлд-кард
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) в одиночном разряде.
В первом раунде основы украинка проиграла обладательнице уайлд-кард 17-летней Николе Бартунковой из Чехии (№289 WTA).
Клуж-Напока. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 5:7, 4:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Бартункова сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).
Отметим, что Даяна выступит в Клуж-Напоке и в парном разряде в дуэте с Квинн Глисон из США.
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