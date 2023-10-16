Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) в одиночном разряде.

В первом раунде основы украинка проиграла обладательнице уайлд-кард 17-летней Николе Бартунковой из Чехии (№289 WTA).

Клуж-Напока. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Никола Бартункова (Чехия) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Бартункова сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).

Отметим, что Даяна выступит в Клуж-Напоке и в парном разряде в дуэте с Квинн Глисон из США.