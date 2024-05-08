Кто рассудит Шахтер и Динамо? Известны назначения арбитров на 28-й тур УПЛ
Назначены официальные лица на матчи высшего отечественного дивизиона
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 28-го тура Украинской Премьер-лиги, которые были определены с помощью жеребьевки.
Среди прочего игру «Шахтер» – «Динамо», которая состоится 11 мая, будет судить Алексей Деревинский из Хмельницкого, а матч «Кривбасс» – «Полесье» (12 мая) доверено судить Максиму Козыряцкому из Запорожья.
Украинская Премьер-Лига. 28-й тур
11 мая
«Ворскла» – «Минай». Арбитр – Назарий Дьордь (Ужгород), арбитр ВАР – Юрий Иванов (Донецкая область)
«Оболонь» – «Рух». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
«Шахтер» – «Динамо». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
12 мая
«Александрия» – «Днепр-1». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)
«Черноморец» – «Металлист 1925». Арбитр – Клим Заброда (Сумы), арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Кривбасс» – «Полесье». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)
13 мая
«Колос» – ЛНЗ. Арбитр – Денис Резников (Каменское), арбитр ВАР – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
«Заря» – «Верес». Арбитр – Дмитрий Кубряк (Одесса), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)
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