Что случилось с китаянкой? Пэн Шуай нашлась и поговорила с президентом МОК

Китайская теннисистка Пэн Шуай после странной саги с изнасилованием пообщалась с Томасом Бахом и убедила главу МОК в своей безопасности.
История Пэн Шуай поставила под угрозу Олимпиаду 2022 в Пекине. В начале ноября Пэн Шуай сделала шокирующий пост в китайской социальной сети Weibo. Там она обвинила одного из самых высокопоставленных чиновников страны, бывшего вице-премьера Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям.
Уже спустя 10 минут после публикации пост исчез со странички. Вскоре в китайском интернете были последовательно заблокированы личная страница Пэн Шуай, любые упоминания о ней в поисковых запросах и даже само слово «теннис». Теннисистка пропала со всех радаров – с того самого дня ее никто не видел около двух недель. Ситуация тянула на грандиозный международный скандал: пропажа человека, да еще и звезды мирового спорта.
Китайцы попытались сделать все, чтобы убедить мир в безопасности Пэн Шуай. Сначала на одном из государственных каналов появилось электронное письмо, якобы написанное теннисисткой. Но сомнения в том, что спортсменка действительно лично и добровольно отправила этот документ, появились у всех, в том числе у главы WTA Стива Саймона и ведущих игроков – Серены Уильямс, Новака Джоковича, Наоми Осаки.
Появились фотографии счастливой Шуай, дома в окружении тонны плюшевых игрушек и с котом на руках. Затем были опубликованы два видео. На одном Пэн присутствует на открытии детского теннисного турнира, на другом – ужинает в ресторане с тренером и друзьями.
Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy– Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021
В воскресенье, 21 ноября, Пэн Шуай в режиме онлайн-конференции пообщалась с президентом МОК Томасом Бахом. К разговору подключались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК для Китая, бывший бадминтонист Ли Лингвей.
Томас Бах рассказал: «Пэн Шуай подтвердила, что находится в безопасности у себя дома в Пекине. Но в то же время сейчас она хотела бы немного ограничить общение и просит уважать свою частную жизнь. Поэтому она предпочитает проводить время с семьей и близкими друзьями. В будущем она хочет по-прежнему заниматься развитием тенниса, вида спорта, который она так любит».
Ответа на главный вопрос – насколько правдивы обвинения в адрес госчиновника – ни МОК, ни Пэн не дают. Эмма Терхо заверила, что предложила спортсменке любую поддержку.
I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk– Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021
WTA настроена решительно, и Саймона не убедил даже разговор с Бахом. Вопросы он задает вполне логичные. Например, почему она никак не объясняет пост в соцсети и свое исчезновение. Если весь мир ищет тебя, странно появиться только две недели спустя. А друзья и родственники, с которыми она якобы все это время общалась, – почему они так долго молчали?
Саймон грозится забрать у Китая все теннисные турниры. Тони Эстанге, глава оргкомитета «Париж-2024» и в прошлом вице-председатель комиссии спортсменов МОК, заявил: «Нужно больше прозрачности в том, что касается состояния здоровья и безопасности Пэн Шуай». Но Олимпийские игры 2022 в Пекине почти наверняка состоятся.
Источник — Спорт-Экспресс
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Джерело: "Reuters" і "The Times"
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