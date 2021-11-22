Что случилось с китаянкой? Пэн Шуай нашлась и поговорила с президентом МОК

Пэн Шуай убедила главу МОК Томаса Баха в своей безопасности

  • 22.11.2021 12:20
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  • 1 комментарий
Что случилось с китаянкой? Пэн Шуай нашлась и поговорила с президентом МОК
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пэн Шуай

Китайская теннисистка Пэн Шуай после странной саги с изнасилованием пообщалась с Томасом Бахом и убедила главу МОК в своей безопасности.

История Пэн Шуай поставила под угрозу Олимпиаду 2022 в Пекине. В начале ноября Пэн Шуай сделала шокирующий пост в китайской социальной сети Weibo. Там она обвинила одного из самых высокопоставленных чиновников страны, бывшего вице-премьера Жанг Гаоли, в том, что 10 лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям.

Уже спустя 10 минут после публикации пост исчез со странички. Вскоре в китайском интернете были последовательно заблокированы личная страница Пэн Шуай, любые упоминания о ней в поисковых запросах и даже само слово «теннис». Теннисистка пропала со всех радаров – с того самого дня ее никто не видел около двух недель. Ситуация тянула на грандиозный международный скандал: пропажа человека, да еще и звезды мирового спорта.

Китайцы попытались сделать все, чтобы убедить мир в безопасности Пэн Шуай. Сначала на одном из государственных каналов появилось электронное письмо, якобы написанное теннисисткой. Но сомнения в том, что спортсменка действительно лично и добровольно отправила этот документ, появились у всех, в том числе у главы WTA Стива Саймона и ведущих игроков – Серены Уильямс, Новака Джоковича, Наоми Осаки.

Появились фотографии счастливой Шуай, дома в окружении тонны плюшевых игрушек и с котом на руках. Затем были опубликованы два видео. На одном Пэн присутствует на открытии детского теннисного турнира, на другом – ужинает в ресторане с тренером и друзьями.

В воскресенье, 21 ноября, Пэн Шуай в режиме онлайн-конференции пообщалась с президентом МОК Томасом Бахом. К разговору подключались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК для Китая, бывший бадминтонист Ли Лингвей.

Томас Бах рассказал: «Пэн Шуай подтвердила, что находится в безопасности у себя дома в Пекине. Но в то же время сейчас она хотела бы немного ограничить общение и просит уважать свою частную жизнь. Поэтому она предпочитает проводить время с семьей и близкими друзьями. В будущем она хочет по-прежнему заниматься развитием тенниса, вида спорта, который она так любит».

Ответа на главный вопрос – насколько правдивы обвинения в адрес госчиновника – ни МОК, ни Пэн не дают. Эмма Терхо заверила, что предложила спортсменке любую поддержку. 

WTA настроена решительно, и Саймона не убедил даже разговор с Бахом. Вопросы он задает вполне логичные. Например, почему она никак не объясняет пост в соцсети и свое исчезновение. Если весь мир ищет тебя, странно появиться только две недели спустя. А друзья и родственники, с которыми она якобы все это время общалась, – почему они так долго молчали?

Саймон грозится забрать у Китая все теннисные турниры. Тони Эстанге, глава оргкомитета «Париж-2024» и в прошлом вице-председатель комиссии спортсменов МОК, заявил: «Нужно больше прозрачности в том, что касается состояния здоровья и безопасности Пэн Шуай». Но Олимпийские игры 2022 в Пекине почти наверняка состоятся.

Источник — Спорт-Экспресс

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Комментарии
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    turist86
    turist86, 22.11.2021 13:17
    0
    пощастило їй
    "США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї
    Лідери Сполучених Штатів Америки та Великої Британії не виключають дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні на знак протесту проти дій Китаю у сфері прав людини.
    Джерело: "Reuters" і "The Times"
    Деталі: Про можливий бойкот Олімпіади у Китаї заявили президент США Джозеф Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
    XXIV зимові Олімпійські ігри мають пройти у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року, а Паралімпійські – з 4 до 13 березня."
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