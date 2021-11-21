Конфликт исчерпан? Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай нашлась

Спортсменка впервые за долгий срок появилась на публике

  • 21.11.2021 10:11
  • 166 просмотров
  • 0 комментариев
Конфликт исчерпан? Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай нашлась
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летняя китайская теннисистка Пен Шуай (WTA №192) впервые за длительный срок появилась на публике.

Спортсменка приняла участие в церемонии открытия теннисного финала среди подростков в Пекине в воскресенье утром. Соответствующее видео опубликовал главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.

Ранее Шуай  с помощью социальных сетей заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего перестала выходить на связь. Молчание Пэн длилось около двух недель и вызвало серьезное беспокойство в теннисном мире. 17 ноября спортсменка якобы отправила руководству WTA письмо с опровержением своих же слов, но в организации не поверили в его подлинность.

WTA пригрозила отменой своих турниров в Китае в связи с исчезновением Шуай.

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности