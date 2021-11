Конфликт исчерпан? Пропавшая китайская теннисистка Пэн Шуай нашлась

35-летняя китайская теннисистка Пен Шуай (WTA №192) впервые за длительный срок появилась на публике.

Спортсменка приняла участие в церемонии открытия теннисного финала среди подростков в Пекине в воскресенье утром. Соответствующее видео опубликовал главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь.

Ранее Шуай с помощью социальных сетей заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего перестала выходить на связь. Молчание Пэн длилось около двух недель и вызвало серьезное беспокойство в теннисном мире. 17 ноября спортсменка якобы отправила руководству WTA письмо с опровержением своих же слов, но в организации не поверили в его подлинность.

WTA пригрозила отменой своих турниров в Китае в связи с исчезновением Шуай.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy