«Собирала бы картошку в россии!» Рыбакина и Вуков: новые детали скандала

11 февраля WTA официально запретила Стефана Вукову, бывшему тренеру Елены Рыбакиной, заниматься тренерской деятельностью и получать аккредитацию для участия в профессиональных теннисных мероприятиях.

Организация не уточнила срок отстранения или то, каким образом Вуков нарушил ее правила, однако два источника, осведомленные о расследовании WTA (остаются анонимными), сообщили, что дисквалификация составит один год.

Заявление WTA: «WTA подтверждает, что независимое расследование возможного нарушения Кодекса поведения WTA со стороны Стефано Вукова завершено. По итогам этого процесса его отстранение остается в силе. Чтобы сохранить конфиденциальность и защитить целостность расследования и его результатов, WTA не будет предоставлять дополнительных подробностей. Мы продолжаем придерживаться принципов справедливости и объективности при рассмотрении всех вопросов в соответствии с Кодексом поведения WTA».

Вуков с момента своего ухода из команды Елены в августе 2024 года не давал никаких комментариев. Рыбакина заявила, что Вуков «никогда не обращался с ней плохо». Елена сказала это на пресс-конференции на United Cup в Сиднее 4 января, добавив, что она «недовольна» ситуацией.

Организация не опубликовала отчет о своем расследовании, в ходе которого рассматривались жалобы на словесные оскорбления Вукова в адрес Рыбакиной. Вуков и Рыбакина также не обнародовали свои выводы.

