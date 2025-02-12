«Собирала бы картошку в россии!» Рыбакина и Вуков: новые детали скандала

11 февраля WTA официально запретила Стефана Вукову, бывшему тренеру Елены Рыбакиной, заниматься тренерской деятельностью и получать аккредитацию для участия в профессиональных теннисных мероприятиях.

Организация не уточнила срок отстранения или то, каким образом Вуков нарушил ее правила, однако два источника, осведомленные о расследовании WTA (остаются анонимными), сообщили, что дисквалификация составит один год.

Заявление WTA: «WTA подтверждает, что независимое расследование возможного нарушения Кодекса поведения WTA со стороны Стефано Вукова завершено. По итогам этого процесса его отстранение остается в силе. Чтобы сохранить конфиденциальность и защитить целостность расследования и его результатов, WTA не будет предоставлять дополнительных подробностей. Мы продолжаем придерживаться принципов справедливости и объективности при рассмотрении всех вопросов в соответствии с Кодексом поведения WTA».

Вуков с момента своего ухода из команды Елены в августе 2024 года не давал никаких комментариев. Рыбакина заявила, что Вуков «никогда не обращался с ней плохо». Елена сказала это на пресс-конференции на United Cup в Сиднее 4 января, добавив, что она «недовольна» ситуацией.

Организация не опубликовала отчет о своем расследовании, в ходе которого рассматривались жалобы на словесные оскорбления Вукова в адрес Рыбакиной. Вуков и Рыбакина также не обнародовали свои выводы.

The WTA has concluded its investigation into Stefano Vukov and has announced that his suspension “remains in place”.



WTA’s statement below: pic.twitter.com/cjB2nexP52 — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 11, 2025

Порша Арчер, генеральный директор WTA Tour, сообщила им о решении 31 января. Арчер предоставила Вукову трехстраничный документ, в котором заявила, что Вуков нарушил кодекс поведения Тура, назвав Рыбакину «глупой» и сказав ей, что без него она «до сих пор бы собирала картошку в россии». Об этом сообщает анонимный источник, осведомленный о расследовании, который ознакомился с письмом и находится в контакте с командой Рыбакиной.

Арчер также заявила в письме, что следователи пришли к выводу, что Вуков довел Рыбакину до слез и подверг ее психологическому насилию, а также оказал на нее давление, превышающее ее физические возможности, в результате чего Рыбакина заболела.

Арчер пришла к выводу, что Вуков преследовал Рыбакину, отказываясь оставить ее в покое во время US Open в течение нескольких недель после ее вылета (Елена снялась с матча 2-го раунда), когда он отправил ей несколько текстовых сообщений. Кроме того, он нарушил правило «никаких контактов», которое было частью его временного отстранения от WTA.

Арчер назвала поведение Вукова «противоречащим» безопасной среде для всех в Туре.

«Мне очевидно, что у вас токсичные отношения», — написала Арчер в документе. В письме она заявила, что, хотя появляется все больше доказательств того, что Вуков и Рыбакина состоят в романтических отношениях и что он останавливался в ее гостиничном номере в Мельбурне, это не меняет сути дела.

Вуков, отрицавший нарушение кодекса поведения, уже был отстранен от получения тренерской аккредитации WTA на время расследования. Tennis Australia также отказалась выдать ему аккредитацию на первый турнир Grand Slam сезона 2025 года после того.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Вуков

1 января Рыбакина объявила в социальных сетях, что Вуков вернется в ее команду после того, как их пятилетнее партнерство закончилось накануне Открытого чемпионата США 2024.

WTA начала расследование в 2024 году после того, как поступили жалобы на поведение Вукова в отношении Рыбакиной, однако сама Елена неоднократно заявляла WTA, что его поведение никогда не было оскорбительным.

Вукову, который был в Мельбурне во время Australian Open, запретили посещать Melbourne Park, и поэтому он не мог зайти на тренировочные корты или в бокс Рыбакиной. Люди, которые были в прямом контакте с Еленой, сказали, что у нее было несколько вариантов включить его в свою команду. Они варьировались от всего, вплоть до приобретения билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе в качестве зрителя, до бойкота турнира и мероприятий WTA.

Во время турнира Рыбакина неоднократно выражала свое недовольство сложившейся ситуацией на пресс-конференциях.

Тренером Рыбакиной на австралийском слэме был Горан Иванишевич, который ушел из ее команды 21 января. По словам трех источников, имеющих личные и профессиональные связи с Рыбакиной и Иванишевичем, ему было крайне сложно работать в этой обстановке. Он чуть не ушел еще до начала турнира, но на эмоциональной встрече Рыбакина уговорила его остаться, так как боялась остаться без тренера на первом мейджоре сезона.

Два источника, проинформированных о расследовании WTA в отношении Вукова, которые присутствовали на мероприятиях Рыбакиной перед Australian Open, описали Иванишевича как ошеломленного заявлением Рыбакиной о возвращении Вукова. Рыбакина теперь работает с Давиде Сангвинетти, который, как подтвердила теннисистка, общался со Стефано с момента присоединения к ее команде.