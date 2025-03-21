Федорчук назвал правого защитника Украины на вторую игру против Бельгии
Известный эксперт считает, что идеальной кандидатурой является Александр Зинченко
Известный эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен сыграть на позиции правого защитника в составе сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии.
– Позиция правого защитника в сборной сейчас действительно многострадальная. Сперва вылетел Александр Тымчик, а теперь из-за травм выбыли Конопля и Сыч. Как думаете, кого Ребров будет использовать на этой позиции в ответном матче с Бельгией?
– Лучшего варианта, чем Зинченко я не вижу. Повторюсь, что у него есть немалый опыт игры на фланге защиты, хотя и со своими нюансами. Думаю, Ребров примет именно такое решение, если не решит нас удивить.
– А если бы у Реброва была возможность довызвать кого-то из игроков на эту позицию, кого бы вы отметили среди кандидатов?
– У нас небольшой выбор на эту позицию. Тымчик сейчас вне игры, хотя на Евро-2024 он был одним из наших лучших игроков. А так... Ну, есть Александр Караваев, который в форс-мажорной ситуации мог бы прийти на помощь. Илья Крупский? Я думаю, тренерский штаб держит его в поле зрения, но эти качели с его трансфером зимой не очень идут на пользу молодому игроку.
Напомним, первую игру Украина выиграла у Бельгии со счетом 3:1.
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