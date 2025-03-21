Федорчук назвал правого защитника Украины на вторую игру против Бельгии

Известный эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен сыграть на позиции правого защитника в составе сборной Украины в ответном матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии.

– Позиция правого защитника в сборной сейчас действительно многострадальная. Сперва вылетел Александр Тымчик, а теперь из-за травм выбыли Конопля и Сыч. Как думаете, кого Ребров будет использовать на этой позиции в ответном матче с Бельгией?

– Лучшего варианта, чем Зинченко я не вижу. Повторюсь, что у него есть немалый опыт игры на фланге защиты, хотя и со своими нюансами. Думаю, Ребров примет именно такое решение, если не решит нас удивить.

– А если бы у Реброва была возможность довызвать кого-то из игроков на эту позицию, кого бы вы отметили среди кандидатов?

– У нас небольшой выбор на эту позицию. Тымчик сейчас вне игры, хотя на Евро-2024 он был одним из наших лучших игроков. А так... Ну, есть Александр Караваев, который в форс-мажорной ситуации мог бы прийти на помощь. Илья Крупский? Я думаю, тренерский штаб держит его в поле зрения, но эти качели с его трансфером зимой не очень идут на пользу молодому игроку.

Напомним, первую игру Украина выиграла у Бельгии со счетом 3:1.