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  4. «У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Лига наций
21 марта 2025, 13:53 |
1185
0

«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания

Испания спаслась от поражения в компенсированное время

21 марта 2025, 13:53 |
1185
0
«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Нидерланды – Испания. Игра закончилась со счетом 2:2.

Испанцы открыли счет на 9-й минуте матча. Мяч забил Нико Уильямс. Сборная Нидерландов отыгралась на 29-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо.

В начале второго тайма нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс вывел свою команду вперед. Но на 81-й минуте сборная Нидерландов осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Йоррел Хато. Испанцы использовали численное преимущество. На 90+3-й минуте Мерино спас сборную Испании от поражения. Болельщики сборной Нидерландов своих эмоций не сдерживали.

Aarinola!: Судья в матче Нидерланды против Испании показал прямую красную просто потому, что другой парень хорошо справился с криком и катанием по полю после фола. Комическое дерьмо.

Glacier (Simply lovely): К сожалению, на поле у ​​Испании было 12 игроков.

SJ: То, что испанцы празднуют это как победу, хотя они и являются действующими чемпионами Европы, говорит достаточно.

Gesicht: Хато уже решил за нас.

Болельщики сборной Испании рады ничейному результату.

Marcos Molina: Нам удалось добиться хорошей ничьей в общем слабом матче. Они доставили нам столько радости, что мы к ней уже привыкли. Они тоже люди.

Oscar Corpas: Очень плохой матч. Есть игроки, которым мы даем больше славы раньше времени.

Lic. Federico Gonzalez: Африканская сборная Испании не смогла обыграть мощный «Заводной апельсин».

)S(Sergi)S(: Кто-то больше думал о том, чтобы не переутомиться перед Ла Лигой, чем в сегодняшней игре, посмотрим…

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Йоррел Хато Нидерланды - Испания сборная Нидерландов по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Нико Уильямс Тиджани Рейндерс Микель Мерино Коди Гакпо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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