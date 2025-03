«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания

В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Нидерланды – Испания. Игра закончилась со счетом 2:2.

Испанцы открыли счет на 9-й минуте матча. Мяч забил Нико Уильямс. Сборная Нидерландов отыгралась на 29-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо.

В начале второго тайма нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс вывел свою команду вперед. Но на 81-й минуте сборная Нидерландов осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Йоррел Хато. Испанцы использовали численное преимущество. На 90+3-й минуте Мерино спас сборную Испании от поражения. Болельщики сборной Нидерландов своих эмоций не сдерживали.

Aarinola!: Судья в матче Нидерланды против Испании показал прямую красную просто потому, что другой парень хорошо справился с криком и катанием по полю после фола. Комическое дерьмо.

Glacier (Simply lovely): К сожалению, на поле у ​​Испании было 12 игроков.

SJ: То, что испанцы празднуют это как победу, хотя они и являются действующими чемпионами Европы, говорит достаточно.

Gesicht: Хато уже решил за нас.

Болельщики сборной Испании рады ничейному результату.

Marcos Molina: Нам удалось добиться хорошей ничьей в общем слабом матче. Они доставили нам столько радости, что мы к ней уже привыкли. Они тоже люди.

Oscar Corpas: Очень плохой матч. Есть игроки, которым мы даем больше славы раньше времени.

Lic. Federico Gonzalez: Африканская сборная Испании не смогла обыграть мощный «Заводной апельсин».

)S(Sergi)S(: Кто-то больше думал о том, чтобы не переутомиться перед Ла Лигой, чем в сегодняшней игре, посмотрим…

To be decided in Valencia.#NothingLikeOranje #NEDESP pic.twitter.com/6jxVWuSAFV