«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Испания спаслась от поражения в компенсированное время
В четверг, 20 марта, состоялся матч 1/4 финала Лиги наций Нидерланды – Испания. Игра закончилась со счетом 2:2.
Испанцы открыли счет на 9-й минуте матча. Мяч забил Нико Уильямс. Сборная Нидерландов отыгралась на 29-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо.
В начале второго тайма нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс вывел свою команду вперед. Но на 81-й минуте сборная Нидерландов осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Йоррел Хато. Испанцы использовали численное преимущество. На 90+3-й минуте Мерино спас сборную Испании от поражения. Болельщики сборной Нидерландов своих эмоций не сдерживали.
Aarinola!: Судья в матче Нидерланды против Испании показал прямую красную просто потому, что другой парень хорошо справился с криком и катанием по полю после фола. Комическое дерьмо.
Glacier (Simply lovely): К сожалению, на поле у Испании было 12 игроков.
SJ: То, что испанцы празднуют это как победу, хотя они и являются действующими чемпионами Европы, говорит достаточно.
Gesicht: Хато уже решил за нас.
Болельщики сборной Испании рады ничейному результату.
Marcos Molina: Нам удалось добиться хорошей ничьей в общем слабом матче. Они доставили нам столько радости, что мы к ней уже привыкли. Они тоже люди.
Oscar Corpas: Очень плохой матч. Есть игроки, которым мы даем больше славы раньше времени.
Lic. Federico Gonzalez: Африканская сборная Испании не смогла обыграть мощный «Заводной апельсин».
)S(Sergi)S(: Кто-то больше думал о том, чтобы не переутомиться перед Ла Лигой, чем в сегодняшней игре, посмотрим…
To be decided in Valencia.#NothingLikeOranje #NEDESP pic.twitter.com/6jxVWuSAFV— OnsOranje (@OnsOranje) March 20, 2025
🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 20, 2025
Decidirá Valencia.
🇳🇱 🆚 🇪🇸 | 2-2 | 90+5’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/h9WgFlYz3h
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем заинтересовался «МЮ»
Бывший нападающий сборной Украины отметил Илью Забарного