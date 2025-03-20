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Лига наций
20 марта 2025, 20:28 | Обновлено 20 марта 2025, 20:29
341
0

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на матч с Бельгией

Стартовый свисток прозвучит менее чем через 2 часа

20 марта 2025, 20:28 | Обновлено 20 марта 2025, 20:29
341
0
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на матч с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Сборная Украины отправилась на матч со сборной Бельгии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила Украинская Ассоциация Футбола.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 23 марта также в 21:45 по киевскому времени.

Первую встречу в составе украинской команды пропустят страйкер «Ромы» Артем Довбик и защитник «Шахтера» Валерий Бондар.

Ранее сообщалось о том, что было показано новое джерси, сделанное Adidas для УАФ и сборной Украины.

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Даниил Кирияка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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