ВИДЕО. Сборная Украины отправилась на матч с Бельгией

Сборная Украины отправилась на матч со сборной Бельгии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила Украинская Ассоциация Футбола.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 23 марта также в 21:45 по киевскому времени.

Первую встречу в составе украинской команды пропустят страйкер «Ромы» Артем Довбик и защитник «Шахтера» Валерий Бондар.

Ранее сообщалось о том, что было показано новое джерси, сделанное Adidas для УАФ и сборной Украины.