Сборная УКРАИНЫ20 марта 2025, 18:36 | Обновлено 20 марта 2025, 18:38
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ВИДЕО. Новое джерси, сделанное Adidas для УАФ и сборной Украины
Новинку можно будет увидеть уже сегодня
20 марта 2025, 18:36 | Обновлено 20 марта 2025, 18:38
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УАФ показала новое джерси, созданное Adidas.
В них сборная Украины будет приезжать на предстоящие матчи Лиги наций со сборной Бельгии.
В видеоролике с участием Георгия Судакова можно увидеть новинку. Пока не известно, будет ли она продаваться, или же это эксклюзив.
Сборная Украины сыграет сегодня, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени, а ответный матч пройдет 23 марта в Бельгии, начнется также в 21:45.
Ранее сообщалось о том, что еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией.
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