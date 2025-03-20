ВИДЕО. Новое джерси, сделанное Adidas для УАФ и сборной Украины

УАФ показала новое джерси, созданное Adidas.

В них сборная Украины будет приезжать на предстоящие матчи Лиги наций со сборной Бельгии.

В видеоролике с участием Георгия Судакова можно увидеть новинку. Пока не известно, будет ли она продаваться, или же это эксклюзив.

Сборная Украины сыграет сегодня, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени, а ответный матч пройдет 23 марта в Бельгии, начнется также в 21:45.

Ранее сообщалось о том, что еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией.