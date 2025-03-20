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  4. Не только Довбик. Еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией
Лига наций
20 марта 2025, 08:33 |
1002
1

Не только Довбик. Еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией

Валерий Бондарь за день до матча тренировался индивидуально

20 марта 2025, 08:33 |
1002
1
Не только Довбик. Еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Центральный защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Валерий Бондарь может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает издание UA-Футбол.

По информации источника, за день до игры 26-летний футболист работал индивидуально с физиотерапевтом. Информации о повреждении пока не было.

Ранее сообщалось, что в первом матче против Бельгии также под вопросом участие нападающего Артема Довбика.

Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.

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Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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