Не только Довбик. Еще один игрок Украины может не сыграть с Бельгией
Валерий Бондарь за день до матча тренировался индивидуально
Центральный защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Валерий Бондарь может пропустить первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии, сообщает издание UA-Футбол.
По информации источника, за день до игры 26-летний футболист работал индивидуально с физиотерапевтом. Информации о повреждении пока не было.
Ранее сообщалось, что в первом матче против Бельгии также под вопросом участие нападающего Артема Довбика.
Проведение поединка Украина – Бельгия запланировано на 20 марта 2025 года в 21:45 по киевскому времени. Ответный матч в Бельгии состоится в это же время, но 23 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы распрощаются с Эриком Гарсией, Ансу Фати и Андреасом Кристенсеном
Французский футболист поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов