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Испания
21 марта 2025, 13:59 | Обновлено 21 марта 2025, 14:10
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0

MotoGP и Ла Лига продлили сотрудничество по борьбе с пиратством

Организации совместно ведут борьбу с нелегальными трансляциями

21 марта 2025, 13:59 | Обновлено 21 марта 2025, 14:10
58
0
MotoGP и Ла Лига продлили сотрудничество по борьбе с пиратством
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP и испанская футбольная Ла Лига продлили многолетнее партнерство по использованию цифровой платформы для борьбы с пиратством Sportian, сообщает пресс-служба MotoGP.

Как сообщается, пятилетнее сотрудничество MotoGP и Ла Лиги, которая является со-основателем Sportian, показало эффективность в борьбе с нелегальными трансляциями в социальных сетях, мобильных приложениях, поисковиках, VOD-платформах и пиратских сайтах. В рамках партнерства планируется расширить интеграцию искусственного интеллекта и технологий машинного обучения для выявления и классификации нелегального контента, а также провести более тонкую настройку сервисом Sportian.

Отметим, что в прошлом году впервые в истории MotoGP Гран-при посетили более трёх миллионов зрителей.

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MotoGP мотоспорт Ла Лига чемпионат Испании по футболу телетрансляции
Александр Шарадкин Источник: MotoGP
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