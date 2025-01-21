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  4. Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину
Australian Open
21 января 2025, 11:55 |
1003
3

Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину

Горан Иванишевич объявил о прекращении сотрудничества с казахстанской теннисисткой

21 января 2025, 11:55 |
1003
3
Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Иванишевич

53-летний хорватский специалист Горан Иванишевич, который долгое время тренировал именитого Новака Джоковича, заявил о прекращении сотрудничества с казахстанской теннисисткой и седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

«Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и её команде удачи в будущем», – написал хорват в социальных сетях.

Ситуация в команде Рыбакиной обострилась незадолго до старта Austrlian Open, где Рыбакина дошла до 1/8 финала и вылетела от Мэдисон Киз.

В ноябре Рыбакина объявила, что сезон 2025 года начнет с Гораном Иванишевичем. Елена и Горан вместе провели предсезонную подготовку и отправились в Австралию. Но перед новым годом Рыбакина объявила, что возвращает в свою команду Стефано Вукова.

Вуков был тренером казахстанки на протяжении 5 лет, после чего теннисистка в августе 2024 года Рыбакина попрощалась со специалистом. Сообщалось, что WTA отстранила Стефано из-за нарушений правил поведения. Была информация, что Вуков, хоть и не находился в боксе Елены ни на United Cup, ни на АО-25, все равно общался с теннисисткой перед и после поединков.

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Горан Иванишевич Елена Рыбакина Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Slavianist
Захоплива новина. Цікаво було прочитати. Слава Україні🇺🇦. Героям слава🇺🇦. Да и не беда. Будет другой, который выведет на ещё более высокий уровень, чем прежде. Всё будет хорошо у рыбки! 🐟💖🥰
Слава Україні. Слава ЗСУ🇺🇦
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Андрій Заліщук
початок падіння для риби
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