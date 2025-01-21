Доигралась. Экс-коуч Джоковича больше не собирается тренировать Рыбакину

53-летний хорватский специалист Горан Иванишевич, который долгое время тренировал именитого Новака Джоковича, заявил о прекращении сотрудничества с казахстанской теннисисткой и седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

«Наш испытательный срок завершился с окончанием Australian Open. Желаю Елене и её команде удачи в будущем», – написал хорват в социальных сетях.

Ситуация в команде Рыбакиной обострилась незадолго до старта Austrlian Open, где Рыбакина дошла до 1/8 финала и вылетела от Мэдисон Киз.

В ноябре Рыбакина объявила, что сезон 2025 года начнет с Гораном Иванишевичем. Елена и Горан вместе провели предсезонную подготовку и отправились в Австралию. Но перед новым годом Рыбакина объявила, что возвращает в свою команду Стефано Вукова.

Вуков был тренером казахстанки на протяжении 5 лет, после чего теннисистка в августе 2024 года Рыбакина попрощалась со специалистом. Сообщалось, что WTA отстранила Стефано из-за нарушений правил поведения. Была информация, что Вуков, хоть и не находился в боксе Елены ни на United Cup, ни на АО-25, все равно общался с теннисисткой перед и после поединков.