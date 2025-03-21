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  4. Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Лига наций
21 марта 2025, 13:15 |
1366
0

Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины

В ответном матче в Генке уже украинцы будут диктовать условия

21 марта 2025, 13:15 |
1366
0
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины, экс-наставник национальной сборной Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в повторном матче Лиги наций по футболу – с бельгийцами в Генке:

– Вчера в испанской Мурсии были два разных тайма. До перерыва на действиях номинальных хозяев сказывалось чрезмерное волнение, что приводило к огрехам в переходной фазе. Условия диктовали гости.

– Что помогло нашим добиться перелома?

– Как ни парадоксально, но пропущенный от Лукаку гол под занавес первого тайма. Счет заставлял украинцев действовать значительно агрессивнее. И хотя обошлось без тактических перестроений благодаря цепкости в среднем блоке бельгийцам стало труднее контролировать мяч. Следует отдать должное и наставнику Сергею Реброву, который угадал с заменами, «свежие» игроки прибавили обороты и визави начали не успевать за развитием событий на поле. Второй тайм был образцовым не только по организации игры, но и по реализации голевых моментов. Ребята молодцы.

– Уже через два дня состоится повторный поединок в Генке. Следует ли ожидать изменений в стартовом составе украинцев?

– И хотя говорят, что победный состав не меняют, не исключено появление с первых минут Владислава Ваната, который мобильнее Романа Яремчука. Это важно при контрнаступательной игре. Что же касается появления Артема Довбыка, то я не владею информацией успеет ли он вернуться после болезни в строй. Как по мне, в Генке уже украинцы будут диктовать условия. Главное оставаться уверенными в своих силах, образно говоря, не выстраивать каких-то автобусов у своих владений, а действовать так, как во втором тайме в Мурсии. Конечно, надо быть готовыми к тому, что хозяева при поддержке 12 игрока большими силами пойдут на штурм. Вот почему очень важно не пропустить быстрый гол.

Напомним, что в первом поединке украинцы одержали волевую победу – 3:1, повторный матч состоится в Бельгии 23 марта. Лучшая сборная получит право выступать в элитном дивизионе Лиги наций.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин рассказал, удивил ли его стартовый состав нашей команды, и оценил шансы соперников в повторном противостоянии в Генке.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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