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  4. Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Испания
21 марта 2025, 00:59 |
593
1

Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка

Украинцем заинтересовалась «Севилья»

21 марта 2025, 00:59 |
593
1
Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.

По информации портала El Gol Digital, украинцем заинтересовался испанский клуб «Севилья» – рекордсмен по победам в Лиге Европы. Андалусийцы рассматривают переход Мудрика, если он будет оправдан в допинговом скандале. В таком случае «Севилья» рассматривает аренду Михаила уже следующим летом.

В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Севилья
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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EGOS
хто платить за цю всю ху*ню - Баєр, МЮ, Севілья, перед тим Ювентус і Барселона..?? Мудрик- розжени тих дебілів-агєнтів кругом себе бо скоро мівіну жерти будеш...які єврочемпи, то ЛНЗ або Полісся на горизонті...оо, з кєнтом своїм бігати будеш, "доктором Усіком"...хоч паржотє
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