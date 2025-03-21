Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка
Украинцем заинтересовалась «Севилья»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.
По информации портала El Gol Digital, украинцем заинтересовался испанский клуб «Севилья» – рекордсмен по победам в Лиге Европы. Андалусийцы рассматривают переход Мудрика, если он будет оправдан в допинговом скандале. В таком случае «Севилья» рассматривает аренду Михаила уже следующим летом.
В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
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