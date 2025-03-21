Именитый клуб готовится арендовать Мудрика. Это рекордсмен еврокубка

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может летом покинуть английский клуб.

По информации портала El Gol Digital, украинцем заинтересовался испанский клуб «Севилья» – рекордсмен по победам в Лиге Европы. Андалусийцы рассматривают переход Мудрика, если он будет оправдан в допинговом скандале. В таком случае «Севилья» рассматривает аренду Михаила уже следующим летом.

В этом сезоне Мудрик сыграл на клубном уровне 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.