Роберто МАРТИНЕС: «Это самый плохой наш матч за долгое время»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от национальной команды Дании (0:1) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Лиги наций:

«Я думаю, что это худший матч, который мы играли за очень долгое время. На «Паркене» была фантастическая атмосфера. Дания была просто лучше нас во всех аспектах. Они выполняли свой игровой план, потому что мы им это позволяли. Нам не хватало ритма, мы не контролировали мяч, поэтому есть над чем работать.

Датчане все время превосходили нас. Они были агрессивны, не давали нам контролировать мяч. Они были агрессивны и ничего нам не позволяли. Физически мы не успевали за ними. То, что мы показали, было далеко от того уровня, который я от нас ожидал».