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  4. Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Отдала с 5:3 в решающем сете. Видеообзор
WTA
20 марта 2025, 15:01 |
484
4

Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Отдала с 5:3 в решающем сете. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами

20 марта 2025, 15:01 |
484
4
Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Отдала с 5:3 в решающем сете. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Белинде Бенчич в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка уступила со счетом 4:6, 6:1, 5:7 за 2 часа и 38 минут. В решающей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела закрыть за собой поединок.

Во 2-м круге Бенчич выйдет на корт против еще одной представительницы Украины Элины Свитолиной.

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Белинда Бенчич WTA Майами теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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SosokDayany
Нажаль , але нічого не поробиш (  Українці при любих результатах підтримають Даяну , хіхли почнуть парафінити (при цьому сидячи на дивані з пляшкою пива в руках ну або в *опі) 
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