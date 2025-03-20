Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Отдала с 5:3 в решающем сете. Видеообзор

В ночь на 20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Белинде Бенчич в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка уступила со счетом 4:6, 6:1, 5:7 за 2 часа и 38 минут. В решающей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела закрыть за собой поединок.

Во 2-м круге Бенчич выйдет на корт против еще одной представительницы Украины Элины Свитолиной.

Видеообзор матча