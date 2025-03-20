WTA20 марта 2025, 15:01 |
484
4
Даяна Ястремская – Белинда Бенчич. Отдала с 5:3 в решающем сете. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами
20 марта 2025, 15:01 |
484
4
В ночь на 20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Белинде Бенчич в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.
Украинка уступила со счетом 4:6, 6:1, 5:7 за 2 часа и 38 минут. В решающей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела закрыть за собой поединок.
Во 2-м круге Бенчич выйдет на корт против еще одной представительницы Украины Элины Свитолиной.
Видеообзор матча
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Комментарии 4
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Нажаль , але нічого не поробиш ( Українці при любих результатах підтримають Даяну , хіхли почнуть парафінити (при цьому сидячи на дивані з пляшкою пива в руках ну або в *опі)
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