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19 марта 2025, 07:57 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
106
0

Украина U-21 – Словения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 марта в 18:00 товарищеский матч в Турции

19 марта 2025, 07:57 | Обновлено 19 марта 2025, 08:24
106
0
Украина U-21 – Словения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 проводит первый товарищеский матч из двух запланированных.

21 марта в 18:00 украинская команда в Турции сыграет контрольный поединок с командой Словении U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Турции во время подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.

В течение этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21 марта – со Словенией и 25 марта – с Польшей.

Перед началом сбора игроки молодежной сборной провели несколько тренировок в составе взрослой национальной команды.

Украина U-21 – Словения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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