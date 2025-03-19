Молодежная сборная Украины U-21 проводит первый товарищеский матч из двух запланированных.

21 марта в 18:00 украинская команда в Турции сыграет контрольный поединок с командой Словении U-21.

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Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проведет учебно-тренировочный сбор в Турции во время подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.

В течение этого сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21 марта – со Словенией и 25 марта – с Польшей.

Перед началом сбора игроки молодежной сборной провели несколько тренировок в составе взрослой национальной команды.

Украина U-21 – Словения U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция