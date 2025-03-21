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Товарищеские матчи
УКРАИНА U21
21.03.2025 18:00 – FT 1 : 1
5 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Словения U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 19:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:27
2146
4

Ничья с неоднозначным осадком. Украина U-21 разошлась миром со Словенией

Команда Мельгосы провела один тайм интересного футбола, а после перерыва отдыхала

21 марта 2025, 19:57 | Обновлено 21 марта 2025, 21:27
2146
4
Ничья с неоднозначным осадком. Украина U-21 разошлась миром со Словенией
УАФ

Молодежная сборная Украины осенью прошлого года завершила квалификационный путь к чемпионату Европы в своей возрастной категории, который уже ближайшим летом будет проходить на территории Словакии. И поскольку во время мартовского международного перерыва планов на официальные матчи у команды Унаи Мельгосы из-за этого не было, она решила провести подготовительный сбор в Турции для тех игроков, на помощь которых «сине-желтые» будут рассчитывать уже вскоре.

И, конечно, не обошлось без контрольных поединков не обошлось, первый из которых мы проводили в Анталии против сверстников из Словении, которые неожиданно оставили позади себя традиционно мощную молодежь Франции и так же напрямую пробились в основной раунд соревнований.

Этот матч поделился ровно пополам по степени интереса для зрителя. В первой половине игры обе команды упорно боролись, присутствовала даже чрезмерная, как для товарищеского матча, агрессия, и, собственно, голевые моменты тоже присутствовали. А после перерыва ничего из этого, кроме одного попадания в штангу от Словении уже в конце игры, не было и близко. Причина проста - Мельгоса в перерыве провел значительную ротацию, поэтому целостной игры можно было не искать.

Однако и того, что мы увидели в первом тайме, хватит для анализа после игры с избытком. Особенно то, что касается игры Владимира Бражко, нашего капитана, который этот цикл проводит в рядах молодежной, а не национальной команды. И недаром - с таким количеством ошибок в простых ситуациях, одна из которых привела к пропущенному мячу уже на пятой минуте, под руководством Сергея Реброва пока делать нечего.

Можно ли было считать, что Бражко извинился за свои огрехи участием в голевой атаке уже на 15 минуте? Частично да. Потому что именно он комбинировал с Царенко на левом фланге, а тот потом разогнал Крушинского, который прострелил на Великана и все это вместе выглядело, ну, очень красиво. И результативно. А еще одиночно, потому что такого уровня комбинации мы ни до, ни тем более после перерыва уже не увидели.

Оказывается, что после финального свистка еще была какая-то серия пенальти, о которой не знали ни официальные вещатели, ни сообщения официального ни в одном источнике не было. Результат – 6:5 в пользу Словении.

Словенцы поначалу очень активно навязывали нам свой футбол, но вспомнили о нем сами потом лишь на последних минутах встречи.
Следующий матч молодежная сборная Украины проведет против Польши 25 марта, в 16:00.

Товарищеский матч.

Украина U-21 – Словения U-21 - 1:1 (5:6 – пен.)

Голы: Велетень, 15 – Бегич, 5

Украина U-21: Нещерет – Кузик, Михавко, Салюк, Крупский – Рубчинский, Бражко – Крушинский, Царенко, Велетень – Краснопир.

Україна U-21 (2 тайм): Нещерет – Кузик (Вивчаренко, 77), Салюк, Козик, Роман – Варфоломеев, Яцик – Хлань, Федор, Брагару – Вьюнник.

Словения U-21: Лебан – Бегич, Ристич, Ратник, Кузьмич – Острч, Ципот, Евшенак – Брест, Градишар, Йованович.

Стадион: «Bellis Deluxe Stadium» (Анталья, Турция).

УКРАИНА U-21 - СЛОВЕНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Nikos
Ну дуже розчарували, особливо "динамівці". А от словени здивували: гарний пас, антропометрія +, заслужили виграти. Робіть висновки.
Ответить
+1
ash
Але була ще й серія пенальті, словенці пробили краще.
Ответить
0
Dnonama1
Днонамовці вони такі
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-1
Battersea
Кузьмичей не смогли обыграть
Ответить
-2
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