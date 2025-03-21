УКРАИНА U21

Украина U-21 – Словения U-21. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
В пятницу, 21-го марта, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Украина U-21 и Словения U-21. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Bellis Deluxe Stadium», начало в 20:00.
Команда Унаи Мельгосы летом будет играть на чемпионате Европы-2025 в Словакии в своей возрастной группе, но готовиться к этому турниру нужно уже сейчас. Для этого «сине-желтые» и проводят тренировочный сбор в Турции, где сыграют два товарищеских матча. Первый – против Словении, которая пробилась на Евро напрямую из группы с Францией и Австрией, поэтому точно заслуживает внимания.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Словения U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.
20:00
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