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  4. ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0
WTA
20 марта 2025, 21:46 |
618
2

ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0

Коко в 1/32 финала тысячника в США разгромила Кенин, которая в паре сыграет с Киченок

20 марта 2025, 21:46 |
618
2
ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала американка в двух сетах уничтожила свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 46) за 47 минут, повесив ей две баранки.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Коко Гауфф (США) [3] – София Кенин (США) – 6:0, 6:0

Это была пятая встреча соперниц. Счет стал 3:2 в пользу Коко.

Гауфф во второй раз в карьере выиграла матч со счетом 6:0, 6:0. Впервые она сумела это сделать в 2024 году на грунтовом тысячнике в Мадриде в поединке против Аранчи Рус.

Следующей соперницей американки будет победительница противостояния Лючия Бронцетти – Мария Саккари.

Кенин продолжит выступления в Майами в парном разряде, где выступит в одном тандеме с украинкой Людмилой Киченок.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Цікаво, що трапилось з Сонькою. Ну не може вона так просто отримати два бублики за три чверті години. Може захворіла, тоді й гра в парі під питанням.
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0
Bernard6-9
Так она больше не Гофф?
Въелось сильно в память
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0
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