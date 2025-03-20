ВИДЕО. Гауфф в Майами уничтожила напарницу украинской теннисистки 6:0, 6:0
Коко в 1/32 финала тысячника в США разгромила Кенин, которая в паре сыграет с Киченок
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В 1/32 финала американка в двух сетах уничтожила свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 46) за 47 минут, повесив ей две баранки.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала
Коко Гауфф (США) [3] – София Кенин (США) – 6:0, 6:0
Это была пятая встреча соперниц. Счет стал 3:2 в пользу Коко.
Гауфф во второй раз в карьере выиграла матч со счетом 6:0, 6:0. Впервые она сумела это сделать в 2024 году на грунтовом тысячнике в Мадриде в поединке против Аранчи Рус.
Следующей соперницей американки будет победительница противостояния Лючия Бронцетти – Мария Саккари.
Кенин продолжит выступления в Майами в парном разряде, где выступит в одном тандеме с украинкой Людмилой Киченок.
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