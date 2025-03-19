12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Кто-то получает большие деньги и дает результат, а кому-то просто удалось выторговать хороший оклад…
Деньги оказывают все более и более существенное влияние на развитие футбола в наше время. Имея практически безграничные финансовые ресурсы «Пари Сен-Жермен» очень быстро удалось превратиться в тотального гегемона во французской Лиге 1, а «Манчестер Сити» последние четыре года являлся безусловно лучшей командой английской Премьер-лиги – пожалуй, наиболее сильного и конкурентного национального чемпионата современности. А ведь еще каких-то 15-16 лет назад и одни, и вторые являлись не более чем середняками своих лиг, после чего в их истории и возникли богатые владельцы с большими амбициями…
Чтобы достигать успешных результатов в футболе нужно не только стараться подписывать как можно больше лучших футболистов, но и подбирать максимально квалифицированных и грамотных наставников. А это тоже требует денег – на хорошие зарплаты.
Впрочем, далеко не всегда большая зарплата главного тренера является гарантией успеха. И сегодня мы предлагаем вам оценить, насколько удается оправдывать свои оклады самым высокооплачиваемым наставникам современного мирового футбола…
10-12. Лоран Блан – 10 млн евро в год
Возраст: 59 лет
Гражданство: Франция
Клуб: «Аль-Иттихад»
Лоран Блан прекрасно зарекомендовал себя на старте тренерской карьеры в «Бордо», заслужив впоследствии приглашение поработать с «Пари Сен-Жермен», где к одному чемпионству, добытому с жирондинцами, добавил еще три, выигранных уже с парижанами.
Однако после ухода из ПСЖ, который произошел в 2016 году, карьера Блана пошла на спад. Тренер длительное время не мог найти работу: какие-то предложения его не устраивали, а желаемых он попросту не получал. В итоге Лоран в конце 2020-го оказался у руля катарского «Аль-Райяна», где провел чуть больше года. Осенью 2022-го Блан согласился попытаться стать спасителем для «Лиона», но выстроить нечто особенное с «ткачами» у наставника также не получилось, и уже в сентябре 2023-го он был отправлен в отставку.
С лета минувшего года Блан, имея оклад в 10 миллионов евро в год, работает в Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Перед французским тренером стоит вполне ясная и конкретная задача – чемпионство. И пока команде, имеющей в своих рядах обладателя Золотого мяча-2022 Карима Бензема, удается уверенно лидировать, оставляя позади хорошо укомплектованный «Аль-Хиляль» и имеющий в своем составе Криштиану Роналду «Аль-Наср».
10-12. Унаи Эмери – 10 млн евро в год
Возраст: 53 года
Гражданство: Испания
Клуб: «Астон Вилла»
С 2008 года, когда он возглавил «Валенсию», Унаи Эмери удается работать на высоком уровне, за исключением разве что нескольких месяцев в 2012-м, когда испанец купился на денежное предложение из россии и поехал туда поработать со «спартаком». Впрочем, развал одного из московских грандов – это, очевидно, не меньшее достижение, чем добытые трофеи в Европе. Эмери, так сказать, наложил свои персональные санкции на российский футбол еще задолго до того, как эта страна окончательно сорвалась с цепи и перестала скрывать свою агрессивную сущность.
Впоследствии Эмери поработал с «Севильей», ПСЖ, «Арсеналом» и «Вильярреалом». Его ключевые трофеи на наставнической ниве – это чемпионство во Франции с парижанами, а также четыре кубка Лиги Европы (три – с «Севильей» и один – с «Вильярреалом»).
А вот в «Арсенале» у Эмери получилось не очень успешно, но даже несмотря на это Унаи в ноябре 2022-го не побоялось пригласить обратно в Англию руководство «Астон Виллы». Ныне с бирмингемцами Унаи неплохо проявляет себя в АПЛ, а еще команда испанца пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Пари Сен-Жермен». Очевидно, что свои 10 миллионов евро в год Эмери нынче оправдывает с лихвой…
10-12. Карло Анчелотти – 10 млн евро в год
Возраст: 65 лет
Гражданство: Италия
Клуб: «Реал»
Карло Анчелотти в профессии с начала «девяностых», и ныне является одним из безусловных икон футбольного тренерского цеха. За свою карьеру этот наставник успел поработать со множеством топовых команд: «Ювентусом», «Миланом», «Челси», ПСЖ, «Баварией», «Наполи», а ныне имеет трудовое соглашение с мадридским «Реалом», где получает порядка 10 миллионов евро в год «чистыми».
Анчелотти – это пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании, чемпион Англии, Германии, Италии, Франции. Да и, если так можно выразиться, второстепенных трофеев в коллекции Карло огромное множество. Но все они вряд ли чего-то значат, когда ты возглавляешь «Реал». В этом клубе ценится только способность давать результат в формате «здесь и сейчас», а прежние регалии – это не более чем красивый фон для современных достижений.
В текущем сезоне «Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании, а также сохраняет шансы на еще одну победу в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала «бланкос» предстоит крайне непростое, но интересное соперничество с «Арсеналом». Однако, учитывая тот факт, что в 1/16 финала «Реал» уже устранил с дороги «Манчестер Сити», а в 1/8 финала одолел земляков из «Атлетико», «канонирам» вряд ли можно позавидовать в плане жребия…
9. Жорже Жезуш – 10,3 млн евро в год
Возраст: 70 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: «Аль-Хиляль»
Жорже Жезуш – это один из наиболее сильных португальских наставников современности, однако на топ-уровень ему удалось выбраться достаточно поздно. Летом 2009 года, когда Жезушу было уже 55, он принял первый свой гранд – «Бенфику», с которой впоследствии трижды становился чемпионом страны.
Однако заслужить приглашения из топ-лиг Европы Жорже так и не посчастливилось. Впрочем, по другим чемпионатам он все-таки поездил. В частности, в Бразилии приводил к чемпионству «Фламенго» (также со «стервятниками» выигрывал Кубок Либертадорес), а в Турции выигрывал Кубок страны с «Фенербахче». Именно из стана «желтых канареек» Жезуша и переманил к себе саудовский «Аль-Хиляль», с которым португалец работает с лета 2023 года.
В минувшем сезоне Жезуш без особых проблем выиграл чемпионство в Саудовской Аравии, но сейчас его дела с командой идут уже не столь успешно, и кто знает, какой окажется реакция руководства «Аль-Хиляля» в концовке чемпионата, если «золото» все-таки возьмет «Аль-Иттихад» под руководством Лорана Блана – не «полетит ли голова» Жезуша после этого?..
8. Жозе Моуриньо – 11 млн евро в год
Возраст: 62 года
Гражданство: Португалия
Клуб: «Фенербахче»
Как и Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо вряд ли нуждается в дополнительных представлениях. Это наставник, успевший поработать на топ-уровне с «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом» и «Ромой». Португалец, который прозвал себя «Особенным», дважды выигрывал Лигу чемпионов, по разу побеждал в Лиге Европы и Лиге конференций, а также становился 3-кратным чемпионом Англии, 2-кратным чемпионом Италии и Португалии, а также чемпионом Испании.
Однако в последние годы в карьере Моуриньо прослеживается очевидный спад. То ли это кризис идей, то ли банальное профессиональное выгорание – сказать сложно, и не факт, что однозначный ответ на этот вопрос даст сам Жозе. Но в чем португальцу нельзя отказать, так это в умении максимально монетизировать свое имя. В частности, после увольнения из «Ромы», где два с половиной года от Моуриньо терпеливо ждали результатов в итальянской Серии А, Жозе сумел все-таки получить финансово очень выгодное предложение.
С лета 2024-го Моуриньо работает в Турции с «Фенербахче», имея даже больший оклад, чем Анчелотти в «Реале». Формально «желтые канарейки» являются ключевым преследователем «Галатасарая» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне, но по факту подопечные Окана Бурука ныне настолько превосходят всех в своем домашнем чемпионате, что упустить чемпионство вряд ли смогут, даже если уж очень-очень сильно постараются.
6-7. Луис Энрике – 11,5 млн евро в год
Возраст: 54 года
Гражданство: Испания
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Тренерскую карьеру Луис Энрике начинал с юношеской командой «Барселоны», откуда заслужил приглашение в «Рому». Затем вернулся в Испанию, где сезон отработал с «Сельтой», и после чего возглавил уже первую команду «блаугранас», с которой за три года выиграл два чемпионства в Ла Лиге, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и еще пару трофеев калибром «помельче».
Летом 2017-го Энрике ушел из «Барселоны», и год отдыхал от активной деятельности, после чего принял предложение возглавить сборную Испании. Там его работа сложилась не очень удачно, во многом из-за семейной трагедии – у тренера скончалась дочь, боровшаяся с остеосаркомой. Луис дважды покидал пост коуча национальной команды – сперва по личным причинам, но впоследствии он нашел силы вернуться, а во второй раз – после неудачного ЧМ-2022 в Катаре.
С лета 2023 года Луис Энрике работает во Франции с ПСЖ. Там испанец уже успел выиграть чемпионат, Кубок и два Суперкубка, и в текущем сезоне уверенно ведет парижан к очередному национальному «золоту», но… Надо понимать, что 11,5 миллионов евро Энрике платят не только за триумфы в Лиге 1, но и за потенциальную победу в Лиге чемпионов, которой так «горели», что аж «перегорели» собственники клуба. И вот тут у испанца проблема – год назад парижане неожиданно вылетели в полуфинале от дортмундской «Боруссии», а сейчас на стадии 1/8 финала прошли в серии пенальти лучшую команду Англии наших дней – «Ливерпуль», после чего им предстоит сыграть с формально более легким соперником – «Астон Виллой», но как бы этот фактор не расхолодил парижан... Не исключено, что в случае второго кряду сезона без хотя бы финала Лиги чемпионов Луису Энрике в Париже банально укажут на дверь, с выплатой всей полагающейся в таких случаях неустойки, конечно же…
6-7. Маттиас Яйссле – 11,5 млн евро в год
Возраст: 36 лет
Гражданство: Германия
Клуб: «Аль-Ахли»
36-летний немец Маттиас Яйссле пока не так хорошо известен в футбольном мире, как большинство из тех, о ком мы уже успели поговорить. Этот молодой специалист завершил карьеру игрока в 25 лет в «Хоффенхайме» после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Но уходить из футбола Яйссле не стал, а вскоре возглавил юношей «Лейпцига», затем работал ассистентом Александера Цорнигера в «Брондбю» и коучем юношей «Зальцбурга», пока наконец в 2021-м получил должность наставника первой команды австрийского «Лиферинга».
Всего за полгода Яйссле сумел зарекомендовать себя в Австрии настолько хорошо, что получил приглашение от тамошнего гранда и самого богатого клуба страны «Зальцбурга», где и провел следующие два сезона, приведя «красных быков» к двум чемпионствам.
С лета 2023-го Маттиас работает в Саудовской Аравии с «Аль-Ахли». Саудиты сумели заманить перспективного молодого специалиста фантастической зарплатой, а также возможностью поработать с некоторыми исполнителями очень высокого уровня, однако в целом пока сделать из «Аль-Ахли» реального претендента на чемпионство у Яйссле ну никак не получается…
5. Дэвид Мойес – 15 млн евро в год
Возраст: 61 год
Гражданство: Шотландия
Клуб: «Эвертон»
Дэвид Мойес с 2002 по 2013 годы возглавлял «Эвертон», где и сумел заявить о себе на топ-уровне. После того, как пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» оставил легендарный шотландец Алекс Фергюсон, его преемником у руля «красных дьяволов» стал именно земляк, работавший с «ирисками». Однако на «Олд Траффорд» Мойесу удалось провести менее одного сезона – его уволили за неудовлетворительные результаты.
После того Мойес так больше и не работал с мировыми грандами. Он тренировал «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм» (дважды, с перерывом), а в январе нынешнего года вернулся в фактически родной для него «Эвертон», где стал новым боссом для украинского фулбека Виталия Миколенко.
По неофициальной информации, заманить Мойеса обратно «Эвертону» удалось во многом благодаря очень высокой зарплате – около 15 миллионов евро за сезон. Что ж, подождем немного, и узнаем, будет ли это решение боссов «ирисок» удачным, либо же они попросту выбросят деньги «на ветер»…
4. Стефано Пиоли – 15,5 млн евро в год
Возраст: 59 лет
Гражданство: Италия
Клуб: «Аль-Наср»
Итальянец Стефано Пиоли начал тренерскую карьеру в конце 90-х годов минувшего века на родине. К вершине он двигался постепенно, пока наконец в 2014-м получил назначение в «Лацио». В первом же сезоне под руководством Пиоли римские «орлы» показали существенный прогресс, финишировав третьими, а о Стефано заговорили еще громче.
После «Лацио» Пиоли работал с «Интером» и «Фиорентиной», но без громких достижений. Они пришли к наставнику уже в «Милане», который коуч принял в октябре 2019-го, а по итогам сезона-2021/22 привел к чемпионству – первому за одиннадцать лет. Стан «россонери» Стефано покинул летом минувшего года, а уже спустя несколько месяцев получил новое назначение.
В середине сентября 2024-го Пиоли заменил в «Аль-Насре» португальца Луиша Каштру, получив более чем серьезный оклад в 15,5 миллионов евро. Пожалуй, вполне нормальная зарплата за привилегию/обязанность работать рядом с Криштиану Роналду – звездой, всегда требующей максимума не только от себя, но и от окружающих. Тем более, что нельзя исключать, что Стефано, как и Каштру, не простят неспособность бороться за чемпионский титул, которого «Аль-Наср» не видел уже аж с 2019-го…
3. Микель Артета – 18,7 млн евро в год
Возраст: 42 года
Гражданство: Испания
Клуб: «Арсенал»
Тренерская карьера Микеля Артеты пока ограничивается двумя английскими клубами – «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Однако если в первом испанец был лишь ассистентом у Жузепа Гвардиолы, то во втором в декабре 2019-го получил полный карт-бланш от руководства в статусе главного тренера первой команды.
С тех пор «Арсенал» демонстрирует полную удовлетворенность тем, как идут дела, хотя Артета пока так и не привел «канониров» к долгожданному чемпионству. С другой стороны, под руководством Микеля лондонцы дважды выигрывали Суперкубок Англии, один раз держали в руках Кубок Англии, а два последних розыгрыша Премьер-лиги заканчивали на второй позиции.
Вот и в текущем сезоне «Арсенал» идет вторым в чемпионате, хотя вряд ли сумеет остановить чемпионский ход великолепного ныне «Ливерпуля». С другой стороны, быть стабильно вторым в АПЛ и играть на поздних стадиях Лиги чемпионов – это возможность для клуба неплохо заработать, благодаря чему и на высокую зарплату тренера деньги найдутся.
2. Жузеп Гвардиола – 24,8 млн евро в год
Возраст: 54 года
Гражданство: Испания
Клуб: «Манчестер Сити»
В тренерской карьере Гвардиолы пока было только три клуба – «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити». И во всех он оставил после себя (хотя с «горожанами» его история еще далеко не окончена!) не только неизгладимый тактический след, но еще и кучу выигранных трофеев. Прямо сейчас Гвардиола-тренер является 3-кратным победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом Англии, 3-кратным чемпионом Германии и Испании, а также выиграл массу других трофеев, простым перечислением которых мы переведем этот текст в разряд энциклопедических.
В «Манчестер Сити» Гвардиола работает с лета 2016 года и нынешний сезон, как казалось в его начале, должен будет стать для него финальным в Манчестере. Однако после того, как дела «горожан» покатились вниз, а команду начали активно критиковать в СМИ, Гвардиола решил продлить трудовое соглашение с клубом, мотивировав это тем, что не собирается бросать «Сити» в сложное время, а хочет уйти на мажорной ноте.
В текущем сезоне, очевидно, у «Сити» громких побед уже не будет – разве что удастся выиграть обновленный розыгрыш клубного чемпионата мира. Но как бы он не закончился, есть основания полагать, что боссы «горожан» все равно Гвардиолу не уволят, и дело тут даже не в необходимости выплачивать солидную неустойку, а в том, что вера в талант и способности Жузепа среди руководителей и болельщиков «Манчестер Сити» практически безграничная.
1. Диего Симеоне – 34 млн евро в год
Возраст: 54 года
Гражданство: Аргентина
Клуб: «Атлетико»
Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. За это время он приобрел статус топового тренера современности, а также помог «матрасникам» дважды выиграть чемпионат Испании, два раза триумфовать в розыгрышах Лиги Европы, а также взять несколько чуть менее значимых и престижных трофеев.
Но куда важнее то, что в Мадриде Симеоне стал абсолютно культовой фигурой для всех, кому дорог и важен «Атлетико». Можно без опасений ошибиться утверждать, что Диего – это символ современных «матрасников» и человек, который олицетворяет клуб и команду. На идеях и концепциях Симеоне держатся все последние успехи мадридцев, и совсем неудивительно, что в столице Испании аргентинскому тренеру создали максимально комфортные и выгодные условия сотрудничества, чтобы у того не возникало ни малейших соблазнов перебраться в какой-то европейский топ-клуб или клуб из страны, где много-много нефтедолларов.
В текущем сезоне «Атлетико» все еще находится в активной чемпионской гонке с «Реалом» и «Барселоной», а в Лиге чемпионов, как уже упоминалось, в 1/8 финала схлестнулся в дуэли с «бланкос», проиграв лишь в серии пенальти. Но как бы не сложился этот розыгрыш Ла Лиги и несмотря на вылет на достаточно раннем этапе плей-офф Лиги чемпионов, а Симеоне останется у руля «Атлетико» и дальше – как минимум до лета 2027-го, как и рассчитан его контракт. Потому что наставников такого уровня значимости не увольняют, они уходят ровно тогда, когда сами того пожелают или почувствуют, что больше не способны дать своим командам большего…
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