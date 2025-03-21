Лига наций21 марта 2025, 09:09 | Обновлено 21 марта 2025, 09:18
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ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?
Украинский коуч прокомментировал победу в Лиге наций
21 марта 2025, 09:09 | Обновлено 21 марта 2025, 09:18
2716
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Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в первой встрече с Бельгией со счетом 3:1 в рамках матчей на вылет в Лиге наций. Вот основные тезисы:
- «Я знаю Алексея очень хорошо (прим. – Гуцуляка), ему даже не нужно было что-то говорить. В тренировочном процессе я видел что он настроен и готов к игре, и вышел. Пошел агрессивно в отбор, забрал мяч. я согласен, что этот гол был очень важным для нас, он стал переломным и очень сильно помог команде».
- «Во втором тайме было больше желание, добавили в прессинге».
- «Благодарен всем болельщикам. Благодаря им во втором тайме мы переломили ход встречи».
- «Я лично видел, что у Сыча тяжелая травма».
- «Мы ен имеем возможности довызвать флангового защитника. Я думаю, что у нас хватит игроков».
Ответный матч состоится 23 марта в Бельгии.
Ранее сообщалось о том, что Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций.
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Комментарии 3
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не увидел я целостной игры, но соперник был на столько слаб, что иногда бельгийцы напоминали неподвижные фишки на доске, можду которыми можно стоя комбинировать.
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