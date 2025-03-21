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Лига наций
21 марта 2025, 09:09 | Обновлено 21 марта 2025, 09:18
2716
3

ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?

Украинский коуч прокомментировал победу в Лиге наций

21 марта 2025, 09:09 | Обновлено 21 марта 2025, 09:18
2716
3
ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в первой встрече с Бельгией со счетом 3:1 в рамках матчей на вылет в Лиге наций. Вот основные тезисы:

  • «Я знаю Алексея очень хорошо (прим. – Гуцуляка), ему даже не нужно было что-то говорить. В тренировочном процессе я видел что он настроен и готов к игре, и вышел. Пошел агрессивно в отбор, забрал мяч. я согласен, что этот гол был очень важным для нас, он стал переломным и очень сильно помог команде».
  • «Во втором тайме было больше желание, добавили в прессинге».
  • «Благодарен всем болельщикам. Благодаря им во втором тайме мы переломили ход встречи».
  • «Я лично видел, что у Сыча тяжелая травма».
  • «Мы ен имеем возможности довызвать флангового защитника. Я думаю, что у нас хватит игроков».

Ответный матч состоится 23 марта в Бельгии.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу видео пресс-конференция Алексей Гуцуляк Алексей Сыч
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Источник
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Комментарии 3
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Gargantua81
не увидел я целостной игры, но соперник был на столько слаб, что иногда бельгийцы напоминали неподвижные фишки на доске, можду которыми можно стоя комбинировать.
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