ВИДЕО. Что сказал Ребров после победы над Бельгией в Лиге наций?

Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу в первой встрече с Бельгией со счетом 3:1 в рамках матчей на вылет в Лиге наций. Вот основные тезисы:

«Я знаю Алексея очень хорошо (прим. – Гуцуляка), ему даже не нужно было что-то говорить. В тренировочном процессе я видел что он настроен и готов к игре, и вышел. Пошел агрессивно в отбор, забрал мяч. я согласен, что этот гол был очень важным для нас, он стал переломным и очень сильно помог команде».

«Во втором тайме было больше желание, добавили в прессинге».

«Благодарен всем болельщикам. Благодаря им во втором тайме мы переломили ход встречи».

«Я лично видел, что у Сыча тяжелая травма».

«Мы ен имеем возможности довызвать флангового защитника. Я думаю, что у нас хватит игроков».

Ответный матч состоится 23 марта в Бельгии.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций.