ФОТО. Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Глава УАФ Андрей Шевченко лаконично отреагировал на победу подопечных Сергея Реброва: «Молодцы, ребята. Так держать. Прекрасная работа, команда», – написал Андрей.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.