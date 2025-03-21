ФОТО. Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций
Андрей выложил stories на своей странице в Instagram
Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.
Глава УАФ Андрей Шевченко лаконично отреагировал на победу подопечных Сергея Реброва: «Молодцы, ребята. Так держать. Прекрасная работа, команда», – написал Андрей.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.
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