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Лига наций
21 марта 2025, 08:27 | Обновлено 21 марта 2025, 08:29
3082
0

ФОТО. Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций

Андрей выложил stories на своей странице в Instagram

21 марта 2025, 08:27 | Обновлено 21 марта 2025, 08:29
3082
0
ФОТО. Шевченко отреагировал на победу Украины над Бельгией в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Глава УАФ Андрей Шевченко лаконично отреагировал на победу подопечных Сергея Реброва: «Молодцы, ребята. Так держать. Прекрасная работа, команда», – написал Андрей.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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