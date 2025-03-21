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Лига наций
21 марта 2025, 00:23 | Обновлено 21 марта 2025, 00:31
709
0

Волевая победа украинцев. Напряженная борьба: итоги игрового дня Лиги наций

Сборная Украины переиграла команду Бельгии с перевесом в два мяча

21 марта 2025, 00:23 | Обновлено 21 марта 2025, 00:31
709
0
Волевая победа украинцев. Напряженная борьба: итоги игрового дня Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 20 марта состоялись матчи 1/4 финала и раунда плей-офф Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины переиграла команду Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф за право выхода в Лигу A.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ромелу Лукаку открыл счет для Бельгии в конце 1-го тайма. Во втором тайме украинцы забили три гола, отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Украинская команда проведет ответный поединок на выезде в бельгийском Генке (23 марта).

Победитель противостояния между Хорватией и Францией (2:0 в первой игре) станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.

Ответные матчи плей-офф Лиги A/B, плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 23 марта 2025 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.

​Лига наций УЕФА

Первые матчи, 20 марта

1/4 финала

  • 21:45. Дания – Португалия – 1:0
  • 21:45. Италия – Германия – 1:2
  • 21:45. Нидерланды – Испания – 2:2
  • 21:45. Хорватия – Франция – 2:0

Плей-офф. Лига наций A/B

  • 19:00. Турция – Венгрия – 3:1
  • 21:45. Украина – Бельгия – 3:1
  • 21:45. Австрия – Сербия – 1:1
  • 21:45. Греция – Шотландия – 0:1

Плей-офф. Лига наций B/C

  • 19:00. Армения – Грузия – 0:3
  • 21:45. Косово – Исландия – 2:1
  • 21:45. Болгария – Ирландия – 1:2
  • 21:45. Словакия – Словения – 0:0

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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