Волевая победа украинцев. Напряженная борьба: итоги игрового дня Лиги наций
Сборная Украины переиграла команду Бельгии с перевесом в два мяча
Вечером 20 марта состоялись матчи 1/4 финала и раунда плей-офф Лиги наций 2024/25.
Сборная Украины переиграла команду Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф за право выхода в Лигу A.
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Ромелу Лукаку открыл счет для Бельгии в конце 1-го тайма. Во втором тайме украинцы забили три гола, отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.
Украинская команда проведет ответный поединок на выезде в бельгийском Генке (23 марта).
Победитель противостояния между Хорватией и Францией (2:0 в первой игре) станет соперником Украины в группе квалификации ЧМ-2026, где также выступят команды Исландии и Азербайджана.
Ответные матчи плей-офф Лиги A/B, плей-офф Лиги B/C, а также четвертьфиналы Лиги A состоятся 23 марта 2025 года. Полуфиналы Лиги А пройдут 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал запланирован на 8 июня.
Лига наций УЕФА
Первые матчи, 20 марта
1/4 финала
- 21:45. Дания – Португалия – 1:0
- 21:45. Италия – Германия – 1:2
- 21:45. Нидерланды – Испания – 2:2
- 21:45. Хорватия – Франция – 2:0
Плей-офф. Лига наций A/B
- 19:00. Турция – Венгрия – 3:1
- 21:45. Украина – Бельгия – 3:1
- 21:45. Австрия – Сербия – 1:1
- 21:45. Греция – Шотландия – 0:1
Плей-офф. Лига наций B/C
- 19:00. Армения – Грузия – 0:3
- 21:45. Косово – Исландия – 2:1
- 21:45. Болгария – Ирландия – 1:2
- 21:45. Словакия – Словения – 0:0
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