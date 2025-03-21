21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года в зоне Южной Америки. Сборная Бразилии вырвала победу в матче с Колумбией – 2:1.

На 6-й минуте нападающий хозяев Рафинья реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Гости отыгрались еще в первом тайме – Луис Диас восстановил паритет на 41-й минуте.

Победный гол был забит вингером мадридского «Реала» – Винисиус Жуниор отправил мяч в ворота на 90+9-й минуте и вырвал для Бразилии три очка.

Колумбия занимает шестое место, в активе команды – 19 баллов. Бразилия вырвалась на вторую позицию, набрав 21 очко, однако у ближайшего преследователя остался матч в запасе (Уругвай, 20 баллов).

Квалификация ЧМ-2026, 21 марта

Бразилия – Колумбия – 2:1

Голы: Рафинья, 6 (пен), Винисиус, 90+9 – Л. Диас, 44

Видеообзор матча: