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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
21.03.2025 02:45 – FT 2 : 1
Колумбия
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 14:07 | Обновлено 21 марта 2025, 14:49
307
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Бразилия – Колумбия – 2:1. Как забил Винисиус на 90+9-й минуте? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к Чемпионату мира 2026

21 марта 2025, 14:07 | Обновлено 21 марта 2025, 14:49
307
0
Бразилия – Колумбия – 2:1. Как забил Винисиус на 90+9-й минуте? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года в зоне Южной Америки. Сборная Бразилии вырвала победу в матче с Колумбией – 2:1.

На 6-й минуте нападающий хозяев Рафинья реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Гости отыгрались еще в первом тайме – Луис Диас восстановил паритет на 41-й минуте.

Победный гол был забит вингером мадридского «Реала» – Винисиус Жуниор отправил мяч в ворота на 90+9-й минуте и вырвал для Бразилии три очка.

Колумбия занимает шестое место, в активе команды – 19 баллов. Бразилия вырвалась на вторую позицию, набрав 21 очко, однако у ближайшего преследователя остался матч в запасе (Уругвай, 20 баллов).

Квалификация ЧМ-2026, 21 марта

Бразилия – Колумбия – 2:1

Голы: Рафинья, 6 (пен), Винисиус, 90+9 – Л. Диас, 44

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафинья (Бразилия).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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