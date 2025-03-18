В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Бразилия – Колумбия. Встреча пройдёт на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в Бразилиа.

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Бразилия

Сборная Бразилии после поражения от Парагвая (0:1) одержала победы над сборными Чили (2:1) и Перу (4:0), а также сыграла вничью со сборными Венесуэлы (1:1) и Уругвая (также 1:1). В турнирной таблице сборная Бразилии идет на не совсем привычном пятом месте. Но учитывая, что прямые путевки на ЧМ-2026 от Южной Америки получат шесть сборных, это не столь критично. Отрыв от седьмой позиции, на которой идет сборная Боливии, 5 баллов. В матче против Колумбии не сыграет Неймар. Форвард получил травму.

Колумбия

Сборная Колумбии после уверенной победы над сборной Чили (4:0) потерпела два поражения. Колумбийцы на выезде проиграли сборной Уругвая (2:3) и в домашнем матче уступили сборной Эквадора (0:1). Сборная Колумбии набрала 19 очков и в турнирной таблице идет на четвертом месте. Колумбийцы опережают сборную Бразилии на один балл.

Личные встречи

Первая встреча команд в этом отборочном турнире закончилась победой сборной Колумбии со счетом 2:1. Из последних пяти очных матчей сборная Бразилии выиграла два. Еще два матча закончились вничью.

Бразилия – Колумбия: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Бразилии забивала в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность сборной Колумбии в гостях составляет 0,67 гола за матч.

Прогноз

Колумбия мало забивает в гостях. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.