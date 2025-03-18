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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Бразилия
21.03.2025 02:45 - : -
Колумбия
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18 марта 2025, 20:19 |
41
0

Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 21 марта в 02:45 по Киеву

18 марта 2025, 20:19 |
41
0
Бразилия – Колумбия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Бразилия

В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Бразилия – Колумбия. Встреча пройдёт на Национальном стадионе имени Мане Гарринчи в Бразилиа.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бразилия

Сборная Бразилии после поражения от Парагвая (0:1) одержала победы над сборными Чили (2:1) и Перу (4:0), а также сыграла вничью со сборными Венесуэлы (1:1) и Уругвая (также 1:1). В турнирной таблице сборная Бразилии идет на не совсем привычном пятом месте. Но учитывая, что прямые путевки на ЧМ-2026 от Южной Америки получат шесть сборных, это не столь критично. Отрыв от седьмой позиции, на которой идет сборная Боливии, 5 баллов. В матче против Колумбии не сыграет Неймар. Форвард получил травму.

Колумбия

Сборная Колумбии после уверенной победы над сборной Чили (4:0) потерпела два поражения. Колумбийцы на выезде проиграли сборной Уругвая (2:3) и в домашнем матче уступили сборной Эквадора (0:1). Сборная Колумбии набрала 19 очков и в турнирной таблице идет на четвертом месте. Колумбийцы опережают сборную Бразилии на один балл.

Личные встречи

Первая встреча команд в этом отборочном турнире закончилась победой сборной Колумбии со счетом 2:1. Из последних пяти очных матчей сборная Бразилии выиграла два. Еще два матча закончились вничью.

Бразилия – Колумбия: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Бразилии забивала в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность сборной Колумбии в гостях составляет 0,67 гола за матч.

Прогноз

Колумбия мало забивает в гостях. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
21 марта 2025 -
02:45
Колумбия
Забьет только одна команда 1,66 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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