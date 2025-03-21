ВИДЕО. Поздний гол Винисиуса. Бразилия вырвала победу над Колумбией

В матче отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки сборная Бразилии одержала драматичную победу над Колумбией со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте, когда Рафинья реализовал пенальти. Колумбийцы отыгрались на 41-й минуте, когда отличился Луис Диас.

Героем матча стал Винисиус Жуниор, который на 90+9-й минуте нанес феноменальный дальний удар.

Бразилия набрала 21 очко и сократила отставание от лидера Аргентины до 4 пунктов. Бразильцы почти гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2025. 20 марта

Бразилия – Колумбия – 2:1

Голы: Рафинья, 6 (пен), Винисиус Жуниор, 90+9 – Диас, 41

Перу – Боливия – 3:1

Голы: Поло, 37, Геррейро, 45, Флорес, 82 - Мигелито, 58 (пен)

Парагвай – Чили – 1:0

Гол: Альдерете, 60