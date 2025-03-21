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Перу
21.03.2025 03:30 – FT 3 : 1
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 12:37 | Обновлено 21 марта 2025, 13:40
225
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ВИДЕО. Поздний гол Винисиуса. Бразилия вырвала победу над Колумбией

Бразильцы почти гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2026

21 марта 2025, 12:37 | Обновлено 21 марта 2025, 13:40
225
0
ВИДЕО. Поздний гол Винисиуса. Бразилия вырвала победу над Колумбией
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки сборная Бразилии одержала драматичную победу над Колумбией со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте, когда Рафинья реализовал пенальти. Колумбийцы отыгрались на 41-й минуте, когда отличился Луис Диас.

Героем матча стал Винисиус Жуниор, который на 90+9-й минуте нанес феноменальный дальний удар.

Бразилия набрала 21 очко и сократила отставание от лидера Аргентины до 4 пунктов. Бразильцы почти гарантировали себе выход в финальную часть ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ-2025. 20 марта

Бразилия – Колумбия – 2:1

Голы: Рафинья, 6 (пен), Винисиус Жуниор, 90+9 – Диас, 41

Перу – Боливия – 3:1

Голы: Поло, 37, Геррейро, 45, Флорес, 82 - Мигелито, 58 (пен)

Парагвай – Чили – 1:0

Гол: Альдерете, 60

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Эдисон Флорес (Перу).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Miguel Terceros (Боливия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Герреро (Перу).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Энди Поло (Перу).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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