Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об игре полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

– Как вам Зинченко на позиции правого защитника?

– А он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч дриботил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28.

Напомним, из-за травм Ефима Конопли и Алексея Сыча, вынужденно на позиции правого защитника пришлось играть Александру Зинченко.