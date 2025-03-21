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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Лига наций
21 марта 2025, 11:42 |
2085
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал Александра Зинченко

21 марта 2025, 11:42 |
2085
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об игре полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в победном первом матче плей-офф Лиги наций против национальной команды Бельгии (3:1):

– Как вам Зинченко на позиции правого защитника?

– А он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч дриботил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28.

Напомним, из-за травм Ефима Конопли и Алексея Сыча, вынужденно на позиции правого защитника пришлось играть Александру Зинченко.

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Александр Зинченко Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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box2box
Таке враження, що Леон ненавидить всіх довкола, окрім своїх котів.
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+6
Перець
Вітя хватить бухать 
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+2
C.Пеклов
Не бігав?!Він,що легкоатлет?Мудрик бігав,так назвав його регбистом!Гуморист пля,Леон-критик.
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+1
VVO
Мабуть цей алкаш комусь пляшку заносить що питали його "експертну" думку.
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+1
romario1501
Вітя, закушувати треба))) Зінченко був один з кращих,
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0
serhiy
Він хоч колись позитив може десь найти ,а то вічно шукає в сраці меду !!! Всепоральщик !
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-1
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