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  4. ЛУНИН: «Противостояние с Куртуа? Это больше для журналистов»
Лига наций
21 марта 2025, 13:21 |
479
0

ЛУНИН: «Противостояние с Куртуа? Это больше для журналистов»

Андрей рассказал о победе над Бельгией

21 марта 2025, 13:21 |
479
0
ЛУНИН: «Противостояние с Куртуа? Это больше для журналистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).

– Сегодня было принципиальное противостояние голкиперское Куртуа – Лунин.

– Я бы так очень не сказал. Это больше, наверное, для журналистов, для печати, для людей. Сегодня играли две команды, и я считаю, что в целом была более-менее равная игра. Но благодаря команде, очень хороший второй тайм.

– Сегодня по ходу игры сборная Украины перестраивалась. Как думаешь, где нашли эти нравственные ресурсы в первую очередь?

– Я считаю, что сейчас не тот момент, когда мы можем очень на что-то жаловаться. Мы знаем, за какую страну играем, за каких людей – воинов. Мы должны делать хорошо свое дело, – сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.

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Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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