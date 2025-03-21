ЛУНИН: «Противостояние с Куртуа? Это больше для журналистов»

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций (3:1).

– Сегодня было принципиальное противостояние голкиперское Куртуа – Лунин.

– Я бы так очень не сказал. Это больше, наверное, для журналистов, для печати, для людей. Сегодня играли две команды, и я считаю, что в целом была более-менее равная игра. Но благодаря команде, очень хороший второй тайм.

– Сегодня по ходу игры сборная Украины перестраивалась. Как думаешь, где нашли эти нравственные ресурсы в первую очередь?

– Я считаю, что сейчас не тот момент, когда мы можем очень на что-то жаловаться. Мы знаем, за какую страну играем, за каких людей – воинов. Мы должны делать хорошо свое дело, – сказал Лунин.

Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.