Гуцуляк, отличившись в матче против Бельгии, записал свое имя в историю

После 17-летнего перерыва автором первого гола года сборной Украины 6-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Алексей Гуцуляк. Причем ворота бельгийцев 27-летний хавбек «Полесья» поразил всего через 4 минуты после появления на поле - на 6 минут быстрее, чем Сергей Ребров в 1997 году в матче с Молдовой. Между тем гол «красным дьяволам» оказался премьерным для Гуцуляка в рядах главной команды страны. Он стал 12-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет.

Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013) и Виктор Цыганков (2019).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата Ранг Игрок Соперник Вышел Забил Счет 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия 56’ 90’ 1:3 (д) 23.03.1997 ТМ Сергей РЕБРОВ Молдова 46’ 56’ 1:0 (д) 15.07.1998 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Польша 46’ 87’ 1:2 (д) 20.03.1999 ТМ Сергей КОНОВАЛОВ Грузия 46’ 77’ 1:0 (г) 06.02.2008 ТМ Артем МИЛЕВСКИЙ Кипр 46’ 71’ 1:1 (г) 20.03.2025 ЛН Алексей ГУЦУЛЯК Бельгия 62’ 66’ 3:1 (д)

ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.