Гуцуляк, отличившись в матче против Бельгии, записал свое имя в историю
6-й раз в истории автором первого гола года сборной Украины стал «джокер»
После 17-летнего перерыва автором первого гола года сборной Украины 6-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Алексей Гуцуляк. Причем ворота бельгийцев 27-летний хавбек «Полесья» поразил всего через 4 минуты после появления на поле - на 6 минут быстрее, чем Сергей Ребров в 1997 году в матче с Молдовой. Между тем гол «красным дьяволам» оказался премьерным для Гуцуляка в рядах главной команды страны. Он стал 12-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет.
Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013) и Виктор Цыганков (2019).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Вышел
|
Забил
|
Счет
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия
|
56’
|
90’
|
1:3 (д)
|
23.03.1997
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Молдова
|
46’
|
56’
|
1:0 (д)
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Польша
|
46’
|
87’
|
1:2 (д)
|
20.03.1999
|
ТМ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Грузия
|
46’
|
77’
|
1:0 (г)
|
06.02.2008
|
ТМ
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Кипр
|
46’
|
71’
|
1:1 (г)
|
20.03.2025
|
ЛН
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Бельгия
|
62’
|
66’
|
3:1 (д)
ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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