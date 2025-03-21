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  4. Гуцуляк, отличившись в матче против Бельгии, записал свое имя в историю
Лига наций
21 марта 2025, 13:34 | Обновлено 21 марта 2025, 13:38
454
0

Гуцуляк, отличившись в матче против Бельгии, записал свое имя в историю

6-й раз в истории автором первого гола года сборной Украины стал «джокер»

21 марта 2025, 13:34 | Обновлено 21 марта 2025, 13:38
454
0
Гуцуляк, отличившись в матче против Бельгии, записал свое имя в историю
УАФ. Алексей Гуцуляк

После 17-летнего перерыва автором первого гола года сборной Украины 6-й раз в истории стал игрок, вышедший на замену – Алексей Гуцуляк. Причем ворота бельгийцев 27-летний хавбек «Полесья» поразил всего через 4 минуты после появления на поле - на 6 минут быстрее, чем Сергей Ребров в 1997 году в матче с Молдовой. Между тем гол «красным дьяволам» оказался премьерным для Гуцуляка в рядах главной команды страны. Он стал 12-м игроком, одновременно открывшим личный и командный голевой счет.

Ранее «два в одном» совместили Иван Гецко (1992), Сергей Коновалов (1993), Александр Мелащенко (2001), Сергей Шищенко (2002), Адриан Пуканыч (2004), Андрей Русол (2005), Артем Милевский (2008), Сергей Валяев (2009), Александр Алиев (2010), Николай Морозюк (2013) и Виктор Цыганков (2019).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Джокеры», забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Вышел

Забил

Счет

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия

56’

90’

1:3 (д)

23.03.1997

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Молдова

46’

56’

1:0 (д)

15.07.1998

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Польша

46’

87’

1:2 (д)

20.03.1999

ТМ

Сергей КОНОВАЛОВ

Грузия

46’

77’

1:0 (г)

06.02.2008

ТМ

Артем МИЛЕВСКИЙ

Кипр

46’

71’

1:1 (г)

20.03.2025

ЛН

Алексей ГУЦУЛЯК

Бельгия

62’

66’

3:1 (д)

ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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