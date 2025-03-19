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Англия
19 марта 2025, 12:29 | Обновлено 19 марта 2025, 12:30
1423
0

Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе

Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»

19 марта 2025, 12:29 | Обновлено 19 марта 2025, 12:30
1423
0
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «синие» готовы сделать 24-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком Европы.

Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик, которым, как сообщалось ранее, интересуется леверкузенский «Байер».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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