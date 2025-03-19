Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Винисиус Жуниор может покинуть мадридский «Реал»
Лондонский «Челси» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, «синие» готовы сделать 24-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком Европы.
Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» играет украинец Михаил Мудрик, которым, как сообщалось ранее, интересуется леверкузенский «Байер».
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
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