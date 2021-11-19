WTA может отменить турниры в Китае в связи со скандальным делом Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон заявил, что Женская теннисная ассоциация готова прекратить сотрудничество с Китаем из-за скандального дела экс-первой ракетки мира Пэн Шуай, которая обвинила бывшего вице-премьера страны в принуждении к сексу, после чего пропала.
«Сейчас наши отношения с Китаем находятся на перекрестке. Слишком часто возникают подобные ситуации, и мы ставим бизнес и политику выше того, что было бы правильно. Но это важнее бизнеса.
Мы готовы уйти из Китая и справляться со всеми осложнениями, к которым это приведет. Потому что это важнее. Женщин должны уважать, а не подвергать цензуре», – сказал Саймон.
Отметим, что на следующий год в Китае запланировано 10 турниров WTA, в число которых входит Итоговый чемпионат. Данное соглашение о проведении WTA Finals в Китае должно принести организации 1 млрд. долларов.
Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай
"We're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it, because this is bigger than the business." -Women's Tennis Association chairman Steve Simon on threatening to pull out of China over a missing tennis star https://t.co/gZVVzz7mth pic.twitter.com/Wvpl8jnlOj— OutFrontCNN (@OutFrontCNN) November 19, 2021
Источник — CNN
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