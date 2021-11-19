WTA может отменить турниры в Китае в связи со скандальным делом Пэн Шуай

Организация всерьез настроена защищать права теннисисток

  • 19.11.2021 15:25
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WTA может отменить турниры в Китае в связи со скандальным делом Пэн Шуай
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пэн Шуай

Глава WTA Стив Саймон заявил, что Женская теннисная ассоциация готова прекратить сотрудничество с Китаем из-за скандального дела экс-первой ракетки мира Пэн Шуай, которая обвинила бывшего вице-премьера страны в принуждении к сексу, после чего пропала.
 
«Сейчас наши отношения с Китаем находятся на перекрестке. Слишком часто возникают подобные ситуации, и мы ставим бизнес и политику выше того, что было бы правильно. Но это важнее бизнеса.
 
Мы готовы уйти из Китая и справляться со всеми осложнениями, к которым это приведет. Потому что это важнее. Женщин должны уважать, а не подвергать цензуре», – сказал Саймон.
 
Отметим, что на следующий год в Китае запланировано 10 турниров WTA, в число которых входит Итоговый чемпионат. Данное соглашение о проведении WTA Finals в Китае должно принести организации 1 млрд. долларов.

Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

Источник — CNN

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