Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

Организация выразила глубокую озабоченность

  • 14.11.2021 20:17
  • 2292 просмотра
  • 4 комментария
Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай
© Getty Images/Global Images Ukraine

На прошлой неделе 35-летняя теннисистка Пэн Шуай в китайской соцсети Weibo опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах. Спортсменка написала, что подверглась насилию со стороны 75-летнего экс-чиновника в 2018 году, когда он уже не занимал свой пост.
 
Экс-первая ракетка мира в парном разряде рассказала, что впервые чиновник напал на нее более 10 лет назад, еще во время его службы в Комитете КПК в Тяньцзине, и они долгое время не виделись. Около трех лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом. В итоге Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени.
 
Публикация была очень быстро удалена со страницы теннисистки, профиль китаянки не отображался в результатах поиска Weibo, также не было никаких результатов на запросы по её имени, имени экс-чиновника и слова «теннис».
 
Сегодня WTA выпустила заявление по этому поводу.
 
«Недавние события в Китае, произошедшие с теннисисткой Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, посвященная женщинам, мы остаемся верными нашим изначальным принципам – равенству, возможностям и уважению.
 
Пэн Шуай, как и все другие женщины, заслуживает, чтобы ее слова были услышаны, а не подвергнуты цензуре. Ее обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая, связанные с сексуальным домогательством, должны быть рассмотрены с максимальной серьезностью. В любом обществе нужно расследовать подобные случаи. На это нельзя закрывать глаза или игнорировать. Мы благодарим Пэн Шуай за ее невероятную смелость, силу и то, что она не побоялась высказаться. Женщины по всему миру должны поступать так же, чтобы проявления несправедливости были наказаны.
 
Мы просим честного и прозрачного расследования и прекращения цензуры. Нашим абсолютным и непоколебимым приоритетом является здоровье и безопасность наших игроков. Мы говорим об этом, чтобы в итоге восторжествовала справедливость», – сказано в заявлении организации от имени главы WTA Стива Саймона.

Источник — WTA

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 14.11.2021 20:49
    +4
    Изнасиловал, а потом через 5 лет пригласил поиграть в теннис с ним и с женой и попить чайку.
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 14.11.2021 20:26
    +4
    Насиловал 5 лет. Ну как-то так.
    Ссылка
    Серж Р
    Серж Р, 14.11.2021 21:14
    +1
    Владимир Копяк, 14.11.2021 21:07
    Ничего удивительного, в женском теннисе это в порядке вещей, уже давно не секрет, что творится на турнирах АТР в течении сезона. У них там маленкий Париж, как они сами говорят...
    А что там творится? Половозрелые и совершеннолетние люди тра...ются по обоюдному согласию? Боже какой ужас
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 14.11.2021 21:07
    -2
    Ничего удивительного, в женском теннисе это в порядке вещей, уже давно не секрет, что творится на турнирах АТР в течении сезона. У них там маленкий Париж, как они сами говорят...
    Ссылка
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