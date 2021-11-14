Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

На прошлой неделе 35-летняя теннисистка Пэн Шуай в китайской соцсети Weibo опубликовала заявление, в котором обвинила бывшего вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах. Спортсменка написала, что подверглась насилию со стороны 75-летнего экс-чиновника в 2018 году, когда он уже не занимал свой пост.



Экс-первая ракетка мира в парном разряде рассказала, что впервые чиновник напал на нее более 10 лет назад, еще во время его службы в Комитете КПК в Тяньцзине, и они долгое время не виделись. Около трех лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем на обед у них дома. Там он вновь заставил Пэн заняться с ним сексом. В итоге Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени.



Публикация была очень быстро удалена со страницы теннисистки, профиль китаянки не отображался в результатах поиска Weibo, также не было никаких результатов на запросы по её имени, имени экс-чиновника и слова «теннис».



Сегодня WTA выпустила заявление по этому поводу.



«Недавние события в Китае, произошедшие с теннисисткой Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, посвященная женщинам, мы остаемся верными нашим изначальным принципам – равенству, возможностям и уважению.



Пэн Шуай, как и все другие женщины, заслуживает, чтобы ее слова были услышаны, а не подвергнуты цензуре. Ее обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая, связанные с сексуальным домогательством, должны быть рассмотрены с максимальной серьезностью. В любом обществе нужно расследовать подобные случаи. На это нельзя закрывать глаза или игнорировать. Мы благодарим Пэн Шуай за ее невероятную смелость, силу и то, что она не побоялась высказаться. Женщины по всему миру должны поступать так же, чтобы проявления несправедливости были наказаны.



Мы просим честного и прозрачного расследования и прекращения цензуры. Нашим абсолютным и непоколебимым приоритетом является здоровье и безопасность наших игроков. Мы говорим об этом, чтобы в итоге восторжествовала справедливость», – сказано в заявлении организации от имени главы WTA Стива Саймона.