Администрация Байдена глубоко озабочена пропажей китаянки Пэн Шуай

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала официальное заявление

  • 20.11.2021 04:59
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Администрация Байдена глубоко озабочена пропажей китаянки Пэн Шуай
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Президента США Джо Байдена глубоко озабочена пропажей китаянки Пэн Шуай.

Бывшая первая ракетка мира Пэн Шуай выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая, после чего пропала.

Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

Источник — Sky Sports

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