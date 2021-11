Администрация Байдена глубоко озабочена пропажей китаянки Пэн Шуай

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Президента США Джо Байдена глубоко озабочена пропажей китаянки Пэн Шуай.

Бывшая первая ракетка мира Пэн Шуай выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего вице-премьера Китая, после чего пропала.

Домогался китайский экс-чиновник. WTA сделала заявление о деле Пэн Шуай

White House press secretary Jen Psaki says the Biden administration is 'deeply concerned' about reports that Chinese tennis star Peng Shuai has gone missing.