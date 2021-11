Известные представители тенниса поддержали хэштег #ГдеПэнШуай

На прошлой неделе экс-первая ракетка мира в паре китаянка Пэн Шуай через китайскую сеть Weibo обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана в принуждении к сексу, после чего перестала выходить на связь. Пост был удален через полчаса, после чего начали исчезать даже его скрины и сообщения о нем в сети Weibo.



17 ноября в СМИ распространили письмо якобы авторства Пэн Шуай, в котором от лица теннисистки сообщается, что с ней все в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности. Конечно же, этому никто не поверил. Все это время известные спортсмены пытаются обратить внимание мировой общественности на эту проблему.



Одной из первых среди топов высказалась четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака.



«Недавно мне сообщили, что коллега-теннисистка пропала вскоре после того, как сообщила, что стала жертвой сексуального насилия. Цензура никогда не допустима. Надеюсь, что Пэн Шуай и ее семья в безопасности и порядке. Я поражена нынешней ситуацией и посылаю ей любовь и свет».



Поддержала китаянку и легендарная Серена Уильямс.



«Я опустошена и потрясена новостями о моей коллеге Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдется как можно скорее. Это необходимо расследовать, и мы не имеем права молчать. Шлю свою любовь ей и ее семье в это невероятно тяжелое время».



I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

Высказалась об исчезновении Пэн Шуай и двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова.



«Новости о Пэн Шуай глубоко огорчают. Я хочу выразить свою поддержку невероятно мужественной коллеге по WTA и молюсь, чтобы ее нашли в целости и сохранности».

The news about Peng Shuai is deeply upsetting. I want to lend my voice of support to an incredibly courageous fellow WTA player and pray that she is found safe and well 🙏#whereispengshuai pic.twitter.com/5j7Xz65Gdr — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) November 19, 2021

Слова поддержки выразила экс-первая ракетка мира Симона Халеп.



«Пэн Шуай, пожалуйста, знай, что товарищи по теннису поддерживают тебя. Мы думаем о тебе и надеемся, что ты в безопасности».

Peng Shuai, please know that your fellow players stand with you.



Thinking of you and hope you are safe #whereispengshuai pic.twitter.com/CoMjLoLzLS — Simona Halep (@Simona_Halep) November 19, 2021

Не осталась в стороне и Юлия Гергес из Германии.



«Я глубоко обеспокоена продолжающейся ситуацией, связанной с Пэн Шуай. Мы живем в мире, где жертвы не должны молчать, и я вместе со всем теннисным сообществом заявляю: «Мы хотим получить ответы!».

I am deeply concerned about the ongoing situation involving Peng Shuai. We live in a world where victims should not be silenced & I stand with the entire tennis community in saying, we want answers! #whereisPengShuai pic.twitter.com/kiMc2AOsXm — Jule Goerges✌️🇩🇪 (@juliagoerges) November 18, 2021

Очень сильно переживает за китаянку Ализе Корне из Франции.



«Наблюдая за тем, как все теннисное сообщество, а теперь и весь мир, принимает участие в истории Пэн Шуай, это вселяет в меня надежду. Я просто не могу дождаться, когда узнаю, что она в безопасности и здорова. Мы должны знать. А пока давайте стоять вместе».

Watching the whole tennis community, and now the whole world, getting involved into Peng Shuai's story gives me hope somehow.

I just can't wait to know that she is safe and healthy.

We need to know.

In the meantime, let's stand together ✊#WhereIsPengShuai — Alize Cornet (@alizecornet) November 19, 2021

Известные теннисисты-мужчины шокированы данной историей не меньше, чем женщины. Флешмоб поддержали Энди Маррей, Новак Джокович, Стэн Вавринка, Евгений Кафельников, Патрик Макинрой, Жиль Симон и другие.



«Когда я услышал историю Пэн Шуай, я был потрясен. Я надеюсь, что она в порядке и что мы сможем найти ее как можно скорее», – заявил Новак Джокович на пресс-конференции после первого матча на Итоговом турнире ATP.

Novak #Djokovic: "When I heard the story of Peng Shuai I was shocked. I hope she is well and that we can find her as soon as possible"#NittoATPFinals #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/XkWmQFpzEF — Mario Boccardi (@marioboc17) November 15, 2021

