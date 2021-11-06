Сегодня «Сельта» в домашнем матче 13-го тура Ла Лиги сумела совершить невероятный камбэк в матче с «Барселоной», отыгравшись со счета 0:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Нолито (Сельта).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.