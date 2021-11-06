Тренер Барселоны: «Приходится выпускать детей. Команда способна на большее»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал матч 13-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:3), в котором его команда упустила преимущество в три гола:

«Жаль, что нам не удалось впервые победить на чужом поле в Ла Лиге. Но нам нужно и дальше играть так, как в первом тайме. У нас много травм, сложно работать в такой обстановке.

Когда все восстановятся, наша команда будет способна на большее. Если вы посмотрите на состав, то увидите, что нам приходится выпускать детей. Сложно добиваться успеха, когда не хватает стольких игроков. Когда все доступны, то и тренировки проходят лучше, и есть очень хорошая конкуренция, все хотят играть. Но сейчас у нас есть с этим проблемы.

Ситуация с травмами просто убивает меня. Сейчас мы в очень странном положении, и хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Я не хочу использовать это как оправдание, но это действительно играет свою роль».