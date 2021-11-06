Невероятная Барса. Команда выигрывала в три мяча, но потеряла очки

Барселона после официального назначения тренером Хави матч очередного тура чемпионата Испании все еще играла под руководством Серхи Бархуана.

И матч с Сельтой получился очень непростым и неудачным. Барселона в первом тайме оформила три гола, но расслабилась во втором и позволила сопернику отыграться.

Казалось, что преимущество 3:2 гости удержат, но в компенсированное время Аспас принес Сельте ничью.

Каталонцы с 17 очками остаются только на 9-м месте.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Сельта - Барселона 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+5, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

Сельта: Дитуро, Малло (Васкес, 46), Айдо, Мурильо (Араухо, 70), Галан, Тапиа (Черви, 65), Солари (Белтран, 46), Суарес, Нолито, Аспас, Гальярдо

Барселона: тер Штеген, Мингеса, Гарсия (Араужо, 46), Ленгле, Альба, Бускетс, Нико (Пуиг, 59), Ф.де Йонг, Гави (Абде, 80), Фати (Бальде, 46), Депай