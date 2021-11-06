13-й тур
Сельта
3 : 3
Барселона
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Невероятная Барса. Команда выигрывала в три мяча, но потеряла очки

У каталонской команды все довольно непросто

  • 06.11.2021 19:16
  • 2336 просмотров
  • 5 комментариев
Невероятная Барса. Команда выигрывала в три мяча, но потеряла очки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона после официального назначения тренером Хави матч очередного тура чемпионата Испании все еще играла под руководством Серхи Бархуана.

И матч с Сельтой получился очень непростым и неудачным. Барселона в первом тайме оформила три гола, но расслабилась во втором и позволила сопернику отыграться.

Казалось, что преимущество 3:2 гости удержат, но в компенсированное время Аспас принес Сельте ничью.

Каталонцы с 17 очками остаются только на 9-м месте.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Сельта - Барселона 3:3
Голы: Аспас, 52, 90+5, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

Сельта: Дитуро, Малло (Васкес, 46), Айдо, Мурильо (Араухо, 70), Галан, Тапиа (Черви, 65), Солари (Белтран, 46), Суарес, Нолито, Аспас, Гальярдо

Барселона: тер Штеген, Мингеса, Гарсия (Араужо, 46), Ленгле, Альба, Бускетс, Нико (Пуиг, 59), Ф.де Йонг, Гави (Абде, 80), Фати (Бальде, 46), Депай

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 06.11.2021 19:27
    +4
    С Такой Барсой и не взять очки, это только дынамо может.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 06.11.2021 19:47
    +2
    KARABAS55, 06.11.2021 19:27
    С Такой Барсой и не взять очки, это только дынамо может.
    15 место лалиги забивает три а наши кривоногие за 180 минут 0...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
    roman75zpr, 06.11.2021 19:33
    +1
    Скорее, невероятная Сельта! Так будет справедливее
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.11.2021 19:19
    +1
    Камбечище!
    У Барсы за второй тайм ноль ударов по воротам.
    Фати походу опять травмировался.
    У Хави очень много работы.
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 06.11.2021 19:52
    0
    Очередное подтверждение уровня мажоров
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