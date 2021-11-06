Невероятная Барса. Команда выигрывала в три мяча, но потеряла очки

Барселона после официального назначения тренером Хави матч очередного тура чемпионата Испании все еще играла под руководством Серхи Бархуана.
И матч с Сельтой получился очень непростым и неудачным. Барселона в первом тайме оформила три гола, но расслабилась во втором и позволила сопернику отыграться.
Казалось, что преимущество 3:2 гости удержат, но в компенсированное время Аспас принес Сельте ничью.
Каталонцы с 17 очками остаются только на 9-м месте.
Чемпионат Испании. 12-й тур
Сельта - Барселона 3:3
Голы: Аспас, 52, 90+5, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34
Сельта: Дитуро, Малло (Васкес, 46), Айдо, Мурильо (Араухо, 70), Галан, Тапиа (Черви, 65), Солари (Белтран, 46), Суарес, Нолито, Аспас, Гальярдо
Барселона: тер Штеген, Мингеса, Гарсия (Араужо, 46), Ленгле, Альба, Бускетс, Нико (Пуиг, 59), Ф.де Йонг, Гави (Абде, 80), Фати (Бальде, 46), Депай
Источник — Sport.ua
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У Барсы за второй тайм ноль ударов по воротам.
Фати походу опять травмировался.
У Хави очень много работы.
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