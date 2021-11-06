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Барселона
06.11.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Хави уже в клубе, но Бархуан должен сказать последнее слово

  • 06.11.2021 00:32
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Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 ноября, в Виго на стадионе «Балаидос» состоится матч тринадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Сельта» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса из Санта-Крус-де-Тенерифе прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Сельта


Коллектив аргентинского специалиста Эдуардо Коудета в концовке прошлого сезона был главной грозой авторитетов в испанском первенстве, несмотря на неблагоприятное кадровое и финансовое положение. «Кельты» и сейчас вполне способны дать бой любому из соперников по Ла Лиге, вот только особых достижений в плане результатов им это совершенно не приносит. Последним соперником, которого сумела обыграть «Сельта», двумя неделями ранее стал «Хетафе» (3:0), однако команду из пригорода Мадрида на старте нового сезона кто только не успел уже одолеть.

Другое дело, что со всеми более-менее статусными командами коллектив из Виго играет не самым лучшим образом, хотя и пытался еще в начале осени вставить палки в колеса мадридскому «Реалу» (2:5), а в недавнем прошлом не сумел удержать ничью в игре против андалузской «Севильи» (0:1). Вне зависимости от текущего состояния «Барселоны», для «Сельты» этот соперник остается принципиальным. Особенно – на своем поле, где команде Коудета придется отвечать за поражение (0:3) в прошлом сезоне, а также отстаивать выездную победу во втором круге (2:1).

Барселона


Особо удачливые украинские болельщики в середине текущей недели могли наблюдать за игрой каталонского коллектива в столице нашей страны, откуда «блаугранас» увезли три очка по итогу противостояния против киевского «Динамо» в рамках Лиги чемпионов УЕФА (1:0). Тем самым «Барселона» обеспечила удачный дебют в главном клубном турнире Старого Света для своего наставника Серхи Бархуана, который работает с командой с приставкой «и.о.». Мы уже точно знаем имя следующего главного тренера, Хави, но очевидно, что к предстоящему поединку команду готовить будет точно не он.

Подобрать коллектив в тяжелый период смены на руководящем посту, добиться с ним сносных результатов, и передать его в руки следующему специалисту – сценарий для Бархуана был написан еще достаточно простой, но в то же время и ответственный. Наставник «Барселоны B» попробовал себя в роли тренера основной команды не только на внутренней арене, но и на международной, и теперь ему остается лишь закрыть гештальт в виде отсутствия побед в Ла Лиге во главе «Барселоны». «Алавес» на прошлых выходных каталонцы ведь так и не обыграли на своем поле (1:1), а спасать ситуацию в турнирной таблице надо и до прихода Хави.

Ориентировочные составы


«Сельта»: Дитуро – Галан, Араухо, Мурильо, Васкес – Серви, Суарес, Тапия, Солари – Аспас, Галлардо.

«Барселона»: тер Штеген – Альба, Мингеса, Гарсия – Коутиньо, де Йонг, Бускетс, Нико – Фати, Депай, Гави.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре каталонцы должны воспользоваться плохими кондициями «Сельты», а Бархуану удастся в итоге завершить свою короткую каденцию победой в матче Ла Лиги. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 3.00 по линии Parimatch.

6 ноября, суббота

«Сельта» – «Барселона»
Виго. «Балаидос». 17:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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