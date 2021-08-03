3 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации ЛЧ, в котором играют бельгийский «Генк» и донецкий «Шахтер». Начало встречи – в 21:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Генк – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Пол Онуачу, 39 мин.
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Источник — Sport.ua
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