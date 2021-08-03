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Шахтер Донецк
03.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Генк – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Что покажут «горняки» под руководством Роберто Де Дзерби в первом поединке на евроарене?

  • 03.08.2021 02:00
  • 4284 просмотра
  • 4 комментария
Генк – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Фото Владимира Клепача

Во вторник, 3 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским «Генком» и донецким «Шахтером». Стартовый свисток на стадионе «Луминус Арена» прозвучит в 21:00 по Киеву.

«Генк»

 

«Магистры» являются четырехкратными чемпионами Бельгии, однако последний раз выигрывали золотые медали еще по итогам сезона 2018/19, с помощью воспитанника «Шахтера» Руслана Малиновского, который ныне выступает за итальянскую «Аталанту». В прошлом сезоне «Генк» занял второе место, пропустив вперед «Брюгге».

Команда Джона ван ден Брома, как и «Шахтер», первые раунда еврокубковой квалификации пропускала, а в случае успеха в противостоянии с вице-чемпионом Украины, в плей-офф квалифайна сразится против сильнейшего в паре французского «Монако» и чешской «Спарты». Скорее всего, там победу одержат монегаски, однако мы, конечно же, надеемся, что их соперником станет вице-чемпион Украины.

«Шахтер»

 

«Горняки» начали новый сезон под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, который по окончании прошлого сезона заменил португальца Луиша Каштру на посту главного тренера. Экс-наставнику «Сассуоло» подписали нескольких игроков, которые были приобретены у европейских клубов.

В частности, 20-летний форвард Лассина Траоре, ранее выступавший за амстердамский «Аякс», забил два мяча в первых двух матчах украинской Премьер-лиги. Конечно, 10 миллионов, выложенных на его трансфер, Лассина отработает не скоро, но уже видно, что с этим подписанием менеджмент клуба не прогадал. Также был подписан хавбек Педриньо из португальской «Бенфики» и защитник Марлон, выступавший под руководством Де Дзерби в «Сассуоло».

40 миллионов евро за трех игроков – большие деньги, как для клуба из Украины даже огромные. Однако «Шахтер» намерен вернуть себе чемпионство, а также навести шороха в Лиге чемпионов. Но для начала нужно пробиться в групповой раунд, что будет сделать не так уж и просто. Букмекеры считают, что у «Генка» есть хорошие шансы не проиграть дома.

Прогноз на противостояние

 

И всё же мы советуем поставить на победу вице-чемпиона Украины. Коэффициент 2,29 выглядит очень заманчиво, особенно если учесть тот факт, что «Генк» в первых двух матчах нового сезона набрал всего одно очко в чемпионате, в то время как «Шахтер» стартовал с двух побед.

Ориентировочный состав

«Генк»: Вандервордт – Пресиадо, Садик, Маккензи, Артеага, Грошовски, Хейнен, Дзюня, Трезор, Бонгонда, Онуачу.

«Шахтер Донецк»: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Алан Патрик, Соломон, Траоре.

3 августа, вторник

«Генк» – «Шахтер Донецк»
Генк. Стадион «Луминус Арена». 21:00
ГЕНК — ШАХТЕР ДОНЕЦК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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      1. Крупная победа Генка
    • 33.33% (1)
      2. Минимальная победа Генка
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Комментарии
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 02.08.2021 23:25
    +1
    Нужны очки в копилочку, так что удачи!
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
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      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 21:35
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    _-AK228, 02.08.2021 21:19
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.08.2021 21:24
    0
    Вперед до перемоги! Вся Україна за Шахтар!
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    _-AK228
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      _-AK228, 02.08.2021 21:19
    -1
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