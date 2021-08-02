Генк
0 : 0
Шахтер Донецк
03.08.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Генк – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

  • 02.08.2021 14:19
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Генк – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 3 августа, состоится первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Генк» будет принимать донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Генке на стадионе «Луминус Арена» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Донецкий клуб после летнего межсезонья уже провел два матча Украинской Премьер-лиги, обыграв «Ингулец» (2:1) и «Львов» (3:0). Чемпионат Бельгии стартовал одновременно с нашим первенством. «Генк» сначала сыграл вничью со «Стандардом» (1:1), а затем проиграл «Остенде» (3:4). В Бельгию «оранжево-черные» отправились в понедельник: тренерский штаб «Шахтера» включил в заявку 24 игрока. Отметим, что матч на «Луминус Арене» обслужит судейская бригада из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. В 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов победитель двухматчевого противостояния «Генк» – «Шахтер» встретится с победителем дуэли Монако (Франция) – Спарта (Чехия).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Генк» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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