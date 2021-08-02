Шахтер узнал соперника. Результаты жеребьевки Q4 Лиги чемпионов

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоялась 2 августа в Доме европейского футбола в Ньоне.
В жеребьевке принял участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк (3 и 10 августа).
Соперником для Шахтера (или Генка) в Q4 ЛЧ будет победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия). Первый матч горняки проведут на выезде, а второй – дома.
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
17/18 и 24/25 августа
Путь чемпионов
- Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания)
- ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
- Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) – Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
- Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
Путь представителей лиг
- Монако (Франция) / Спарта (Чехия) – Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
- ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания) – Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.