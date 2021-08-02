Шахтер узнал соперника. Результаты жеребьевки Q4 Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла в Ньоне, поединки намечены на 17/18 и 24/25 августа

  • 02.08.2021 13:14
  • 10461 просмотр
  • 23 комментария
Шахтер узнал соперника. Результаты жеребьевки Q4 Лиги чемпионов
© УЕФА

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоялась 2 августа в Доме европейского футбола в Ньоне.

В жеребьевке принял участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк (3 и 10 августа).

Соперником для Шахтера (или Генка) в Q4 ЛЧ будет победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия). Первый матч горняки проведут на выезде, а второй – дома.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

17/18 и 24/25 августа

Путь чемпионов

  • Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания)
  • ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
  • Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) – Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
  • Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)

Путь представителей лиг

  • Монако (Франция) / Спарта (Чехия) – Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
  • ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания) – Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 13:56
    +1
    Нормальный соперник, если ставятся цели играть в группе и выходить из неё, таких соперников необходимо обыгрывать, а состав у Шахтера , как минимум не слабее.
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 02.08.2021 13:47
    +3
    Болею за две команды в квалификации лиги чемпионов за Шахтер и Бенфику против кацапов!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 02.08.2021 13:45
    +1
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    С какого бодуна он самый титулованный??? Шо, я проспал что какой-то крот получил Золотой мяч или бутсу ???
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.08.2021 13:41
    +3
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Жл.б ты балабановский, а не Киевлянин.
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 02.08.2021 13:39
    -4
    А какая нам разница с кем сыграет Генк в Q4?
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 02.08.2021 13:39
    +3
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Сначала нужно пойти Генк, а потом посмотрим.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 13:37
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 13:28
    Монако так Монако
    да
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.08.2021 13:31
    +3
    Отличный жребий
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:30
    -1
    maksss_7777, 02.08.2021 13:28
    Желаю вам днонамовцам хотябы один год забить в лч в группе
    Один гол
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:30
    -2
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    -2
    maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:28
    -5
    NM16071, 02.08.2021 13:26
    Удачи в Лізі Європи.
    Желаю вам днонамовцам хотябы один год забить в лч в группе
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 13:28
    +4
    _-AK228, 02.08.2021 13:21
    Стадион так стадион
    Монако так Монако
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.08.2021 13:26
    -2
    maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    Удачи в Лізі Європи.
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 13:21
    +2
    Стадион так стадион
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:20
    +1
    maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    А может ещё и Спарта выиграет у Монако ,,все возможно
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.08.2021 13:20
    -2
    Играть Шахтеру в Лиге Европы.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 02.08.2021 13:20
    +5
    На Спарту значит выходим. да?)))
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 02.08.2021 13:19
    +1
    Ну таке не дуже аж файно.
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    0
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 02.08.2021 13:20
    +5
    На Спарту значит выходим. да?)))
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 13:28
    +4
    _-AK228, 02.08.2021 13:21
    Стадион так стадион
    Монако так Монако
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 02.08.2021 13:47
    +3
    Болею за две команды в квалификации лиги чемпионов за Шахтер и Бенфику против кацапов!
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.08.2021 13:41
    +3
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Жл.б ты балабановский, а не Киевлянин.
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 02.08.2021 13:39
    +3
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    Сначала нужно пойти Генк, а потом посмотрим.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.08.2021 13:31
    +3
    Отличный жребий
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 02.08.2021 13:19
    +3
    Против чехов сложней будет. Болеем за Монако
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 13:21
    +2
    Стадион так стадион
    Ссылка
    KIPR ALECS
    online
      KIPR ALECS, 02.08.2021 13:18
    +2
    Надеюсь чехи хлопнут чернокожих французов
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 02.08.2021 13:56
    +1
    Нормальный соперник, если ставятся цели играть в группе и выходить из неё, таких соперников необходимо обыгрывать, а состав у Шахтера , как минимум не слабее.
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 02.08.2021 13:45
    +1
    Alexander Киев, 02.08.2021 13:28
    Было бы тут ДНО, то всё, пока. А так как тут лучший клуб Украины и самый титулованный - Шахтёр! То всё в руках горняков. Верю в победу
    С какого бодуна он самый титулованный??? Шо, я проспал что какой-то крот получил Золотой мяч или бутсу ???
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 13:37
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 13:28
    Монако так Монако
    да
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:20
    +1
    maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    А может ещё и Спарта выиграет у Монако ,,все возможно
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 02.08.2021 13:19
    +1
    Ну таке не дуже аж файно.
    Ссылка
    maksss_7777
    online
      maksss_7777, 02.08.2021 13:19
    0
    Пройти Генк ,а там шансы есть и не плохие ,у Монако чемпионат Франциии только на этой недели начнется конечно по составу они сильней псв у Монако почти на 400 лямов игроки ,ну надо играть и проходить дальше удачи родной клуб Шахтёр вся Украина за тебя ....
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.08.2021 13:19
    0
    Нормально. Надо прибивать и тех и других
    Ссылка
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