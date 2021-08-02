Шахтер узнал соперника. Результаты жеребьевки Q4 Лиги чемпионов

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоялась 2 августа в Доме европейского футбола в Ньоне.

В жеребьевке принял участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк (3 и 10 августа).

Соперником для Шахтера (или Генка) в Q4 ЛЧ будет победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия). Первый матч горняки проведут на выезде, а второй – дома.

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

17/18 и 24/25 августа

Путь чемпионов

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания)

ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)

Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия) – Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)

Путь представителей лиг